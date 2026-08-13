Quién era Jake Whisenant, el escalador récord que conmociona tras su trágico final

Tras conocerse la trágica noticia de su muerte, las miradas se posaron sobre el legado del escalador estadounidense Jake Whisenant, de 30 años, cuyo fallecimiento fue ratificado por el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare tras un trágico accidente en la cordillera de Sierra Nevada, California.

El deportista, graduado en Ciencias Ambientales en la Universidad de California en Santa Bárbara y radicado en Mammoth Lakes junto a su prometida Emma London, dedicó los últimos años de su vida a desafiar los límites de la velocidad en las paredes alpinas más imponentes de los Estados Unidos, transformando su vocación en una lección de superación y amor por la naturaleza.

Los récords históricos del escalador Jake Whisenant en las paredes de Yosemite

El nombre del escalador Jake Whisenant cobró notoriedad mundial en octubre 2024, cuando junto a su compañero de cordada Brant Hysell completó la icónica ruta Lurking Fear en la pared de granito de El Capitán, dentro del Parque Nacional Yosemite.

La dupla ascendió una vía vertical de más de 600 metros de extensión en apenas 2 horas, 55 minutos y 32 segundos, pulverizando una marca que llevaba más de dos décadas sin batirse.

Aquella hazaña, calificada por el propio deportista en sus redes sociales como «un día verdaderamente mágico», fue el presagio de una carrera en ascenso vertiginoso que sumó nuevos hitos en 2025 al fijar la marca de 2 horas y 52 minutos en la ruta The Prow, y un doble ascenso histórico en la legendaria vía The Nose en mayo 2026.

Sin embargo, el trágico desenlace sobrevino a principios de este mes mientras intentaba abrir una nueva vía de escalada —una primera ascensión no explorada— en la remota área silvestre de Sequoia-Kings Canyon, en la cordillera de Sierra Nevada.

Las pericias oficiales confirmaron que sufrió una caída con lesiones traumáticas letales, desencadenando un despliegue de búsqueda de dos días por parte de los guardaparques. El trágico accidente del escalador Jake Whisenant conmocionó tanto a los círculos especializados como a los usuarios, que seguían día a día sus entrenamientos en las plataformas interactivas.

El homenaje de la comunidad deportiva a Jake Whisenant y la campaña para su familia

Tras la difusión del informe del forense, allegados y familiares abrieron una recaudación oficial en la plataforma GoFundMe impulsada por su amiga de la infancia, Bailee Moore, con el propósito de llevar a cabo ceremonias de homenaje en los parajes naturales que el deportista más amaba y brindar asistencia a su prometida.

«Su pasión por la escalada era apenas una pequeña muestra de la clase de persona que era», expresaron en la conmovedora despedida virtual, recordando el perfil multifacético de un joven que también practicaba esquí, surf y ciclismo en las montañas californianas.