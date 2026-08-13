«Finde en el Jaime de Nevares»: vuelve la feria más grande de Neuquén con shows infantiles y bandas de rock en vivo

El parque Jaime de Nevares lo inauguró el municipio en 2020. Foto: Matías Subat.

La feria Neuquén Emprende volverá a copar el predio del Parque Jaime de Nevares este fin de semana con una propuesta pensada para el entretenimiento familiar. Durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, el espacio reunirá a productores locales, carros gastronómicos, espectáculos infantiles y shows musicales de cierre.

La actividad se desarrollará en un rango horario corrido, de 12 a 17, aprovechando las primeras horas de la tarde para el paseo al aire libre. La iniciativa busca potenciar el circuito comercial de los emprendedores regionales y ofrecer una alternativa cultural gratuita en pleno centro de Neuquén capital.

La grilla del fin de semana: infantiles y rock en vivo

La grilla de espectáculos de Neuquén Emprende combinará actividades recreativas para la primera infancia y el cierre musical a cargo de agrupaciones locales:

Sábado 15 de agosto (12 a 17 hs): apertura de paseos de compras y gastronomía, shows de animación infantil y cierre con banda de rock regional.

apertura de paseos de compras y gastronomía, shows de animación infantil y cierre con banda de rock regional. Domingo 16 de agosto (12 a 17 hs): espectáculos de baile y música para infancias, recorrido de stands y segundo show de rock en vivo para el cierre de jornada.

El predio contará con áreas de descanso, espacio de comidas y puestos de artesanías, diseño, cosmética natural y alimentos elaborados por productores del Alto Valle.