«Finde en el Jaime de Nevares»: vuelve la feria más grande de Neuquén con shows infantiles y bandas de rock en vivo
La feria gastronómica y de emprendedores desplegará dos jornadas al aire libre este sábado 15 y domingo 16 de agosto. Habrá espectáculos para chicos y música en directo para cerrar cada tarde. La grilla horaria.
La feria Neuquén Emprende volverá a copar el predio del Parque Jaime de Nevares este fin de semana con una propuesta pensada para el entretenimiento familiar. Durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, el espacio reunirá a productores locales, carros gastronómicos, espectáculos infantiles y shows musicales de cierre.
La actividad se desarrollará en un rango horario corrido, de 12 a 17, aprovechando las primeras horas de la tarde para el paseo al aire libre. La iniciativa busca potenciar el circuito comercial de los emprendedores regionales y ofrecer una alternativa cultural gratuita en pleno centro de Neuquén capital.
La grilla del fin de semana: infantiles y rock en vivo
La grilla de espectáculos de Neuquén Emprende combinará actividades recreativas para la primera infancia y el cierre musical a cargo de agrupaciones locales:
- Sábado 15 de agosto (12 a 17 hs): apertura de paseos de compras y gastronomía, shows de animación infantil y cierre con banda de rock regional.
- Domingo 16 de agosto (12 a 17 hs): espectáculos de baile y música para infancias, recorrido de stands y segundo show de rock en vivo para el cierre de jornada.
El predio contará con áreas de descanso, espacio de comidas y puestos de artesanías, diseño, cosmética natural y alimentos elaborados por productores del Alto Valle.
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