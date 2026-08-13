Los siniestros viales bajaron un 40% en Neuquén con el sistema de fotomultas

Según datos oficiales de la municipalidad de Neuquén, el sistema de fotomultas permitió reducir un 40% los siniestros viales en el último tiempo en la capital provincial. Actualmente, el sistema cuenta con 235 cámaras y el gobierno local indicó que cada una de ellas registra un promedio de 3,5 infracciones mensuales.

El dato fue difundido por la municipalidad a través de un informe sobre el funcionamiento del monitoreo vial este jueves.

Fotomultas en Neuquén: qué infracciones aparecen con mayor frecuencia

La municipalidad explicó que la invasión de la senda peatonal es la falta más registrada y representa cerca del 60% del total. Después aparecen los giros indebidos a la izquierda, el cruce de semáforos en rojo y el uso del teléfono celular mientras se conduce.

También se detectan falta de cinturón de seguridad y estacionamientos indebidos, principalmente en doble fila. La municipalidad señaló que el comportamiento de los conductores fue modificándose a medida que avanzó la implementación del sistema de cámaras.

De acuerdo con el informe municipal, en los comienzos cada cámara registraba entre nueve y diez infracciones mensuales, mientras que actualmente ese promedio se ubica en unas 3,5.

El sistema de fotomultas en Neuquén cuenta con 235 cámaras. Foto: archivo.

El secretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, planteó que las cámaras permiten trabajar sobre los sectores donde se concentra la mayor cantidad de infracciones. “La ciudad tiene muchas más intersecciones que las 315 donde tenemos semáforos, pero este dato nos sirve para ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “ahí está el gran secreto de este sistema de monitoreo vial digital”, por la posibilidad de utilizar información concreta para definir dónde reforzar los controles.

Desde el gobierno local destacaron que Neuquén fue una de las primeras ciudades de la región en incorporar esta tecnología y luego otras localidades del Alto Valle implementaron sistemas similares. El esquema se complementa con lectores de patentes ubicados en los accesos a la capital neuquina.

Fotomultas en Neuquén: cuánto cuestan las infracciones desde agosto

El sistema calcula las multas mediante Unidades Fijas (UF), cuyo valor está asociado al precio de un litro de nafta súper. Cada infracción tiene un mínimo y un máximo de UF, por lo que la sanción puede aumentar según la gravedad o reiteración de la conducta.

El cuadro tarifario quedó de la siguiente manera con los valores actualizados al 7 de agosto de este año:

Infracción Mínimo (UF y $) Máximo (UF y $) Pago Voluntario ($) Semáforo en Rojo 200 UF mín. ($362.800) 1500 UF máx. ($2.721.000) $181.400 Invasión Senda Peatonal 100 UF mín. ($181.400) 200 UF mín. ($362.800) $90.700 Giro Indebido 100 UF mín. ($181.400) 300 UF máx. ($544.200) $90.700 Circular sin Cinturón de Seguridad 50 UF mín. ($90.700) 500 UF máx. ($907.000) $45.350 Utilizar el Celular mientras se Maneja 100 UF mín. ($181.400) 500 UF máx. ($907.000) $90.700 Estacionar en Doble Fila 50 UF mín. ($90.700) 500 UF máx. ($907.000) $45.350

El cuadro tarifario quedó de la siguiente manera con los valores actualizados al 7 de agosto de 2026: