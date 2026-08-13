Mundial de hockey 2026: cuándo juegan las Leonas y los Leones y cómo ver los partidos

El plantel de Las Leonas para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Países Bajos y Bélgica. (Foto: cahockey)

Las Leonas y los Leones representarán a la Argentina en los Mundiales de hockey sobre césped 2026, que se disputarán entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. Los seleccionados nacionales ya tienen definidos sus rivales, horarios y sedes para la primera etapa de una competencia que tendrá un formato renovado.

Todos los encuentros del torneo podrán verse en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los partidos de las selecciones argentinas también estarán disponibles por alguna de las señales de ESPN.

El camino de las Leonas

El equipo dirigido por Fernando Ferrara integrará el grupo B y jugará la primera fase en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El debut será este sábado 15 de agosto a las 12.30 frente a Estados Unidos. Luego enfrentará a Alemania el lunes 17 a las 12, en un duelo que tendrá un condimento especial por la presencia de Lucina von der Heyde, ex jugadora de las Leonas, en el plantel alemán. La fase de grupos se cerrará el miércoles 19 a las 6 ante Escocia.

El plantel argentino está compuesto por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Los Leones tendrán un grupo exigente

El seleccionado masculino, conducido por Lucas Rey, formará parte del grupo A y disputará sus partidos en el histórico Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El estreno será el 16 de agosto a las 14 ante Japón. Dos días más tarde, el 18 a las 13, se medirá con Países Bajos, uno de los grandes favoritos al título y anfitrión del certamen. El cierre de la zona será el jueves 20 a las 7.30 frente a Nueva Zelanda.

Los Leones, listos para afrontar un exigente grupo en el Mundial 2026. (Foto cahockey)

Para esta Copa del Mundo fueron convocados Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.

Un formato renovado para el Mundial 2026

La edición 2026 tendrá un sistema de competencia diferente al de los Mundiales anteriores. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase compuesta por dos zonas de cuatro equipos. Allí cada seleccionado se enfrentará a dos rivales nuevos y, si termina como líder o escolta, accederá a las semifinales. En cambio, quienes finalicen terceros o cuartos en la etapa inicial jugarán una ronda de reclasificación por el noveno puesto.

Con este escenario, las Leonas buscarán confirmar su condición de candidatas, mientras que los Leones intentarán superar una zona muy exigente y volver a meterse entre los mejores del mundo en un torneo que reunirá a las principales potencias del hockey internacional.