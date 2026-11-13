De la chacra a la copa: el boom del gin y el vermut del Valle es parte de Ritual Cipolletti

La coctelería tendrá un lugar destacado en la primera edición de Ritual Cipolletti. Productores de gin y vermut, bartenders y barras de la ciudad participarán del Distrito Gastronómico y del festival que se realizará mañana 14 y el domingo 15 en el Parque Rosauer, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne productos elaborados en pequeña escala, barras que trabajan con ingredientes del Valle y dos clases abiertas. La bebida aparece así integrada a la cocina, al servicio y a la identidad productiva regional.

Del territorio a la botella



El gin artesanal atraviesa una etapa de experimentación y mayor exigencia. Daniel Casado, de Zorro Colorado Gin, ubica la diferencia regional en el origen: botánicos locales, pequeños alambiques y trazabilidad. “El productor pone el cuerpo en cada elaboración. Esa identidad es lo que el consumidor valora”, señala.





En Valkyria, la escala artesanal es además familiar: la destilería está integrada por Maximiliano Carbajal y sus padres. Elaboran gines macerados con productos como trufas negras de Mallín Ahogado y flores de azafrán, y trabajan en colaboración con otros productores. Para Carbajal, esas redes aportan innovación y nuevos sabores a la coctelería.

Tete Moretti, creadora de Gina Gin.



Tate Moretti, creadora de Gina Gin, describe un mercado que pasó de la expansión a la selección. “Hoy el consumidor sabe qué quiere y busca identidad”, afirma. Gina utiliza enebro patagónico de recolección silvestre y una composición floral propia. En la barra, cada perfil exige combinaciones capaces de conservar su carácter.

Marco Puricelli, de Único Vermouth.



Marco Puricelli, de Único Vermouth, vincula el regreso del aperitivo con la charla, la mesa y el tiempo compartido. La marca nació en Cipolletti y propone sus distintas expresiones tanto en servicios simples como en cócteles. “El aperitivo es mucho más que una bebida: es un momento de encuentro”, explica.

Las barras de Cipolletti



En María Ramona, Federico Silva trabaja con aperitivos y cócteles de baja graduación para acompañar la comida. El vermut es una base central, junto con bebidas como Christallino, de Allen, y Único Vermouth, de Cipolletti.

Federico Silva, de María Ramona.



Nico Franco, de Dunell’s, observa una recuperación del vermut y sus clásicos. La barra combina tradición, autor y versiones propias con frutas, pulpas, almíbares, cordiales y bebidas regionales. También produce gines y vermuts Insomnia, con perfiles estacionales. Allí aparece además una demanda todavía pequeña pero creciente de bebidas sin alcohol.

Nico Franco, de Dunell’s.



En Noble Bar, Federico Sotero parte de sabores reconocibles para acercar combinaciones nuevas. Opium, uno de los cócteles de temporada, dialoga con la cocina japonesa y tiene un perfil botánico marcado. Los clásicos siguen siendo centrales, pero la barra reserva un lugar para productos regionales como el aguardiente de pera Williams.

Coctelería y gastronomía



Hernán Di Giacomo entiende al bartender como parte de un equipo. “No pienso la coctelería como un área independiente. El diálogo con la cocina tiene que ser constante”, explica. Utiliza productos creados para cocinar, como confituras, y busca que plato y bebida se piensen juntos desde el comienzo.

Hernán Di Giacomo, bartender.



Desde Bariloche, Maru Ávila coincide en esa mirada: “La coctelería también es gastronomía, es accesible y tiene muchísimo para aportar”. Para la bartender, los productos rionegrinos —desde botánicos e ingredientes hasta bebidas, destilados y otras elaboraciones— permiten construir una identidad propia sin depender de intervenciones complejas. El punto de partida es conocerlos, usarlos y encontrar nuevas formas de mostrarlos.

Maru Ávila, bartender de Bariloche.



Ese enfoque exige formación en técnicas, procesos, ingredientes y origen. Frutas de estación, botánicos, sidras, aguardientes, vermuts y elaboraciones de cocina amplían las herramientas de la barra y conectan el oficio con el territorio.

Las clases de coctelería en el Parque Rosauer



El sábado 14 a las 17.30, Maru Ávila estará al frente de una clase de coctelería con foco en los productos regionales y su lugar dentro de la barra. Su propuesta será simple y concreta: compartir información, ideas y herramientas que el público pueda aplicar para preparar bebidas en casa. La bartender desarrolla su trabajo principalmente en Bariloche y también estuvo a cargo del cóctel de bienvenida de la cena de apertura de Ritual en Bodega Gérôme Marteau.

El domingo 15 a las 17.30, Hernán Digiacomo y el cocinero Juan Carranza compartirán una clase que unirá coctelería y cocina. Bajo la idea de los rituales de encuentro, trabajarán con ingredientes de estación y productos de la región para mostrar cómo una bebida y un plato pueden pensarse juntos desde el comienzo. La propuesta recuperará sabores y aromas del territorio y estará vinculada con las reuniones y celebraciones de fin de año.

Durante las dos jornadas, el público podrá conocer las propuestas de Gina Gin, Valkyria, Zorro Colorado y Único Vermouth, junto con las barras y espacios gastronómicos participantes. “La gastronomía y la coctelería no crecen de manera aislada, sino en red”, resume Casado. Ritual pondrá en primer plano esa red de productores, bartenders y cocineros.