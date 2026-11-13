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Las mejores fotos de Biguá-Independiente, el duelo de Neuquén con cartel nacional

Las Rojas ganaron un partido clave para seguir arriba. Las Verdes dejaron todo hasta el final. Acá las imágenes de una gran noche de básquet.

Redacción

Por Redacción

Lo grita Lourdes Briones, lo disfruta Independiente. Las Rojas están en lo más alto de la Liga Nacional.

Lo grita Lourdes Briones, lo disfruta Independiente. Las Rojas están en lo más alto de la Liga Nacional.

Fotos Cecilia Maletti

El básquet de Neuquén tiene dos equipos en la elite nacional y aunque las realidades sean diametralmente opuestas, queda claro que están en sintonía con la competencia. Es la segunda temporada de ambas en el máximo nivel y llegaron para quedarse. Independiente (6-1) arrancó a toda orquesta, dio un impacto contra Boca y mira a todas desde arriba. Biguá (1-6) empezó a los tumbos, pero no se entregó nunca y redobla la apuesta para lo que viene.

Anoche se jugó el segundo duelo neuquino, lo ganaron las Rojas por 70-59, en un partido vibrante, que se rompió en el final. Acá están las mejores fotos.

Sofía Wolf volvió a la Liga después de dos años y dejó en claro que está intacta. Será clave para Biguá.
Biguá, en modo mascota y atrás de la barra. Una platea preferencia.

Mucha defensa para frenar los 192 centímetros de Clara Della Rosa. En eso anduvieron Jac Soto, Numa y cía.
Ornella Santelli, la figura de la cancha. Saltó desde el banco y terminó con 17 puntos.

Pase al más allá de Josefina Torruella, la picante goleadora de las Rojas.
Piedra libre para Gabriel Del Egido, el DT que llevó a Independiente a la cima.

Javier Ielmini toma palabra, sus jugadoras están atentas. Biguá no arrancó bien y sufre con las lesiones, pero deja todo.

La vida por un rebote en el renovado Nido de la costa capitalina.
Lourdes Briones vs. Charo Lértora, dos neuquinas en la máxima competencia nacional.
¿Todo red o caño de Valentina Canales? Las Rojas tuvieron más recambio y eso fue determinante.


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