Las mejores fotos de Biguá-Independiente, el duelo de Neuquén con cartel nacional
Las Rojas ganaron un partido clave para seguir arriba. Las Verdes dejaron todo hasta el final. Acá las imágenes de una gran noche de básquet.
Fotos Cecilia Maletti
El básquet de Neuquén tiene dos equipos en la elite nacional y aunque las realidades sean diametralmente opuestas, queda claro que están en sintonía con la competencia. Es la segunda temporada de ambas en el máximo nivel y llegaron para quedarse. Independiente (6-1) arrancó a toda orquesta, dio un impacto contra Boca y mira a todas desde arriba. Biguá (1-6) empezó a los tumbos, pero no se entregó nunca y redobla la apuesta para lo que viene.
Anoche se jugó el segundo duelo neuquino, lo ganaron las Rojas por 70-59, en un partido vibrante, que se rompió en el final. Acá están las mejores fotos.
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