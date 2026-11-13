Inflación en Río Negro: fue del 2,28% en octubre 2026 y estos fueron los rubros que más aumentaron

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 2,54 % mensual, pero el dato oficial difundido este viernes 13 de noviembre confirmó que en octubre se rompió con la tendencia alcista.

Las cifras relevadas en Viedma por el Gobierno de Río Negro precisaron que la inflación mensual se ubicó en el 2,28%, evidenciando una desaceleración respecto al período anterior.

Por su parte, la Dirección de Estadísticas y Censos provincial detalló que la variación interanual alcanzó el 29,79%, mientras que el acumulado en lo que va del año trepó al 24,58 %.

Inflación de octubre 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el decimo mes del año fue el de «Transporte y servicios» con 3,84% y una variación interanual del 32,72%. Le siguen: