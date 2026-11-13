MasterChef Celebrity ganó el rating del jueves, pero preocupó la caída: cuánto midió Wanda Nara.

MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el primer puesto del rating de la televisión argentina durante la noche del jueves 12 de noviembre de 2026. El reality gastronómico conducido por Wanda Nara logró imponerse sobre sus principales competidores, aunque esta vez no consiguió repetir los altos números de audiencia que había alcanzado en emisiones anteriores.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las mediciones de Kantar IBOPE, el programa de Telefe comenzó con 8,9 puntos de rating y alcanzó un pico de 10,8 puntos. Aunque la cifra le permitió mantenerse al frente del horario central, quedó por debajo de los 14 puntos que había conseguido el jueves anterior.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el jueves 12 de noviembre

El ciclo que conduce Wanda Nara volvió a demostrar su fortaleza dentro de la programación nocturna de Telefe.

Sin embargo, el comportamiento de la audiencia mostró una diferencia respecto de las últimas emisiones, cuando el reality había logrado superar la barrera de los 14 puntos.

Durante la noche del jueves, MasterChef Celebrity arrancó con 8,9 puntos y fue creciendo hasta llegar a 10,8, una marca suficiente para superar ampliamente a los demás canales.

La diferencia con su mejor registro reciente fue de más de tres puntos, aunque es importante señalar que se trata de una comparación entre picos de audiencia y no de promedios generales.

Rating del jueves: cómo les fue a El Trece, El Nueve y América TV

Mientras Telefe se mantuvo al frente, los demás canales registraron números considerablemente inferiores durante la competencia nocturna.

Estos fueron los principales registros informados:

Telefe – MasterChef Celebrity: 10,8 puntos de rating.

10,8 puntos de rating. El Trece – Es mi sueño: 5,2 puntos.

5,2 puntos. El Nueve: 2,2 puntos.

2,2 puntos. América TV: 1,3 puntos.

De esta manera, MasterChef Celebrity logró más que duplicar la medición de Es mi sueño, el programa de El Trece que ocupó el segundo lugar.

El resultado volvió a mostrar la ventaja de Telefe en el horario central, aunque con una audiencia menor a la registrada en otras jornadas.

Qué pasó en MasterChef Celebrity: el desafío de Osvaldo Gross

La emisión del jueves tuvo como invitado especial al reconocido pastelero Osvaldo Gross, quien presentó una prueba que exigió precisión, creatividad y concentración.

Los participantes tuvieron 60 minutos para preparar una marquise de chocolate y naranja, una receta que puso a prueba sus habilidades en pastelería.

El desafío resultó decisivo para definir quiénes avanzaban a la Gala de Beneficios y quiénes deberían competir nuevamente para evitar quedar en una situación complicada dentro del certamen.

Quiénes se destacaron y quiénes fueron a la última chance

La jornada dejó resultados importantes para los participantes de MasterChef Celebrity.

Sebastián Presta, Luck Ra, Campi y Nazareno Casero lograron destacarse con sus preparaciones y recibieron una evaluación favorable del jurado.

En cambio, Pablo Giralt, Rocío Robles, Martu Fort y Karina Mazzocco quedaron entre quienes deberán volver a cocinar en la próxima gala de última chance.

La prueba de pastelería generó momentos de tensión, especialmente por la dificultad técnica de la receta y el tiempo limitado para completar las preparaciones.

MasterChef Celebrity sigue liderando el rating pese a la caída

A pesar del descenso respecto de sus mejores registros, MasterChef Celebrity continúa siendo uno de los programas más fuertes de la televisión abierta argentina.

La combinación de participantes famosos, desafíos gastronómicos y la conducción de Wanda Nara sigue siendo una de las principales apuestas de Telefe.

El jueves 12 de noviembre, el reality volvió a superar a su competencia directa, aunque la caída respecto de los 14 puntos alcanzados anteriormente dejó un dato para seguir de cerca en las próximas emisiones.

La gran pregunta ahora es si MasterChef Celebrity logrará recuperar sus picos de audiencia o si comenzará a estabilizarse cerca de los 10 puntos de rating.