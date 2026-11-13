Neuquén Emprende inicia hoy en el Parque Jaime de Nevares: horarios, shows y propuestas gastronómicas

Los 170 emprendedores de Neuquén Emprende estarán en el Parque Jaime de Nevares hoy y mañana, de 16 a 23. (Foto: gentileza)

La feria Neuquén Emprende se hace este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 16 a 23, en el Parque Jaime de Nevares, en Illia y Juan XXIII. Habrá 170 emprendedores, propuestas gastronómicas de Confluencia de Sabores y espectáculos para chicos y grandes, con entrada libre y gratuita.

La edición estaba programada para el sábado y el domingo, pero la Municipalidad decidió adelantarla un día ante las lluvias pronosticadas para el domingo. “Tenemos todos los emprendedores listos que han trabajado mucho para este Neuquén Emprende, así que decidimos hacerlo viernes y sábado”, explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria adelantó además que el municipio ya trabaja con los emprendedores en una edición especial de Navidad para cerrar el año.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, explicó que la feria se adelantó por el pronóstico de lluvia para el domingo. (Foto: archivo gentileza)

Food trucks y opciones sin TACC

Confluencia de Sabores acompañará las dos jornadas con food trucks y puestos de comida. Incluirá opciones sin TACC, que se sumaron a pedido de los vecinos y ya están presentes en las últimas ediciones.

“Quienes van también se quedan, pasan la tarde, comen algo rico. Para nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar juntos”, dijo Pasqualini sobre la combinación de las dos propuestas.

Los shows del viernes y el sábado

Hoy, desde las 18, se presentarán Kami Hop y Dúo 2. Más tarde llegarán Soul 22 y Tintero, previsto para las 20.

El sábado la jornada arrancará con propuestas infantiles y seguirá con actividades para toda la familia.