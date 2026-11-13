Martín Fierro de Cable 2026: el emotivo homenaje a Eduardo Eurnekian y el mensaje que envió.

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 tuvo uno de sus momentos especiales con el homenaje a Eduardo Eurnekian, empresario reconocido por su papel en el desarrollo de la televisión por cable y la expansión de los medios de comunicación en Argentina. La distinción destacó su trayectoria y su contribución a la transformación de la industria audiovisual.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el reconocimiento se realizó durante la gala del jueves 12 de noviembre, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El evento se llevó a cabo en el Goldencenter de Buenos Aires, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

El homenaje a Eduardo Eurnekian en los Martín Fierro de Cable

Durante la ceremonia se proyectó un video que repasó los principales momentos de la carrera del empresario y su influencia en la evolución de la televisión argentina.

La presentación destacó especialmente su papel como uno de los pioneros de la televisión por cable en el país, una actividad que experimentó un crecimiento significativo durante las décadas de 1980 y 1990.

El reconocimiento puso en valor su participación en la expansión de las señales televisivas y en la consolidación de un modelo de comunicación que permitió ampliar la oferta de contenidos para millones de hogares.

Matías Patanian recibió la distinción en nombre de Eduardo Eurnekian

El empresario no pudo asistir personalmente a la ceremonia, por lo que Matías Patanian, directivo de América TV y Corporación América, subió al escenario para recibir la estatuilla en su representación.

Durante su intervención, Patanian destacó no solamente la trayectoria empresarial de Eurnekian, sino también su influencia en las personas que trabajaron junto a él.

El homenaje hizo referencia a su capacidad para impulsar proyectos y generar oportunidades profesionales en distintos ámbitos.

Por su parte, Eurnekian participó mediante un mensaje grabado, en el que expresó su agradecimiento a APTRA y a América TV por el reconocimiento.

Quién es Eduardo Eurnekian y cuál fue su aporte a la televisión argentina

La trayectoria de Eduardo Eurnekian está estrechamente vinculada con el crecimiento de la televisión por cable y la conformación de grandes grupos de medios en Argentina.

En 1984 adquirió Cablevisión, empresa que posteriormente se convirtió en uno de los principales operadores del sector.

Su expansión también incluyó la adquisición del Canal 2 de La Plata, que luego se transformó en América TV, una de las señales históricas de la televisión abierta argentina.

Durante la década de 1990, Eurnekian consolidó su presencia en el mercado de las comunicaciones mediante la incorporación de distintas empresas y medios, entre ellos:

América TV , uno de los principales canales de televisión abierta.

, uno de los principales canales de televisión abierta. Cablevisión , compañía que tuvo un papel central en la expansión de la televisión por cable.

, compañía que tuvo un papel central en la expansión de la televisión por cable. Radio América , vinculada con su desarrollo en el sector radial.

, vinculada con su desarrollo en el sector radial. Aspen , emisora musical.

, emisora musical. El Cronista Comercial, diario especializado en información económica.

Estas inversiones dieron forma a Multimedios América, uno de los grupos de comunicación más importantes de aquella etapa.

Con el paso de los años, el empresario se desprendió de buena parte de sus activos en medios y amplió sus actividades hacia otros sectores, especialmente el aeroportuario.

Martín Fierro de Cable 2026: una noche de reconocimientos

La edición número 30 de los Martín Fierro de Cable reunió a figuras destacadas del periodismo, el entretenimiento y la televisión argentina.

La ceremonia reconoció las producciones emitidas durante 2025 y contó con 35 categorías competitivas, además de homenajes especiales a personalidades y señales de larga trayectoria.

Entre los momentos destacados estuvo la consagración de Eduardo Feinmann, quien recibió el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche.

El homenaje a Eduardo Eurnekian permitió recuperar una parte de la historia de la televisión argentina y recordar el papel de quienes participaron en la expansión de los medios audiovisuales.

La distinción de APTRA reconoció su trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo de la televisión por cable, un sector que transformó los hábitos de consumo televisivo en el país.