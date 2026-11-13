Afloja el calor intenso, pero siguen las chances de lluvia en Neuquén y Río Negro: así estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

Después de varios días con máximas superiores a los 30°C, el calor intenso afloja en Neuquén y Río Negro. El marcado descenso de la temperatura traerá un alivio este viernes 13, aunque persistirán la humedad y la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la Costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 12°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, con ráfagas de entre 35 y 41 km/h.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

A continuación, se detalla la transcripción del pronóstico del tiempo para cada región y ciudad:

Neuquén: Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h. Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 29°C, viento de 23 – 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h.

General Roca: Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h. Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 28°C, viento de 23 – 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 25°C y una mínima de 18°C. En tanto, el viento ingresará desde el sudeste con velocidades de 9 km/h y ráfagas leves.

Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 10°C, viento de 7 – 12 km/h. Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 25°C, viento de 7 – 12 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 18°C, viento de 7 – 12 km/h.

San Carlos de Bariloche: Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 10°C, viento de 7 – 12 km/h. Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 7 – 12 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 7 – 12 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina ya no está bajo alerta amarilla y se prevé una mejoría para este viernes, aunque no se descartan las probabilidad de lluvias durante el día. La temperatura máxima será 18°C y una mínima de 13°C. El viento tendrá velocidades de 41 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: