Afloja el calor intenso, pero siguen las chances de lluvia en Neuquén y Río Negro: así estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este viernes 13 de noviembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
Después de varios días con máximas superiores a los 30°C, el calor intenso afloja en Neuquén y Río Negro. El marcado descenso de la temperatura traerá un alivio este viernes 13, aunque persistirán la humedad y la inestabilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la Costa rionegrina.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 12°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, con ráfagas de entre 35 y 41 km/h.
Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:
A continuación, se detalla la transcripción del pronóstico del tiempo para cada región y ciudad:
- Neuquén:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 29°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h.
- General Roca:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 28°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se espera una máxima de 25°C y una mínima de 18°C. En tanto, el viento ingresará desde el sudeste con velocidades de 9 km/h y ráfagas leves.
Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 10°C, viento de 7 – 12 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 25°C, viento de 7 – 12 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 18°C, viento de 7 – 12 km/h.
- San Carlos de Bariloche:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 10°C, viento de 7 – 12 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 7 – 12 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 7 – 12 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina ya no está bajo alerta amarilla y se prevé una mejoría para este viernes, aunque no se descartan las probabilidad de lluvias durante el día. La temperatura máxima será 18°C y una mínima de 13°C. El viento tendrá velocidades de 41 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 14°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 18°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- San Antonio Oeste:
- Madrugada: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 14°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 18°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 13°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
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