En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Operativo contrarreloj en la Isla Jordán de Cipolletti: buscan a un joven desaparecido en el río Negro

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves 12 de noviembre. El hombre desaparecido había ingresado al río junto a su pareja y un amigo, quienes fueron los únicos que lograron salir del agua por sus propios medios.

Redacción

Por Redacción

Operativo contrarreloj en la Isla Jordán de Cipolletti: buscan a un joven desaparecido en el río Negro.

Operativo contrarreloj en la Isla Jordán de Cipolletti: buscan a un joven desaparecido en el río Negro.

En la Isla Jordán de Cipolletti se montó un amplio operativo contrarreloj para hallar a un joven de 23 años que ingresó al río Negro y no volvió a salir. El hombre se encontraba junto a su pareja y un amigo, quienes lograron salir del agua por sus propios medios y solicitaron ayuda de inmediato.

Buscan a un joven en el río Negro: lo que se sabe del hecho

El episodio ocurrió el jueves 12 de noviembre por la tarde. Desde la comisaría Cuarta, a cargo de la búsqueda, informaron que la alerta se activó tras un llamado anónimo a la línea de emergencias que advirtió sobre una persona con dificultades en el agua, a la altura de la chacra Ferrabut.

Al arribar a la costa, los efectivos dialogaron con un vecino que relató haber escuchado pedidos de auxilio y visto salir a una mujer del río, pero sin rastros del hombre que la acompañaba.

En el lugar, personal de Protección Civil y de la Brigada Rural ya asistía a la novia del desaparecido. Según su testimonio, el hecho ocurrió tras ingresar al agua junto a él y un amigo, hasta que en un momento lo perdieron de vista. Si bien intentaron llamarlo y ubicarlo, como ninguno sabía nadar, solo ella y el acompañante lograron salir por sus propios medios.

Del despliegue por agua y tierra participaron agentes de la Comisaría 4°, la Brigada Montada, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Las tareas de rastrillaje se retomaron desde las primeras horas de este viernes.


Temas

Cipolletti

Isla Jordan

Río Negro

En la Isla Jordán de Cipolletti se montó un amplio operativo contrarreloj para hallar a un joven de 23 años que ingresó al río Negro y no volvió a salir. El hombre se encontraba junto a su pareja y un amigo, quienes lograron salir del agua por sus propios medios y solicitaron ayuda de inmediato.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén