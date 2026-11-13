Operativo contrarreloj en la Isla Jordán de Cipolletti: buscan a un joven desaparecido en el río Negro.

En la Isla Jordán de Cipolletti se montó un amplio operativo contrarreloj para hallar a un joven de 23 años que ingresó al río Negro y no volvió a salir. El hombre se encontraba junto a su pareja y un amigo, quienes lograron salir del agua por sus propios medios y solicitaron ayuda de inmediato.

Buscan a un joven en el río Negro: lo que se sabe del hecho

El episodio ocurrió el jueves 12 de noviembre por la tarde. Desde la comisaría Cuarta, a cargo de la búsqueda, informaron que la alerta se activó tras un llamado anónimo a la línea de emergencias que advirtió sobre una persona con dificultades en el agua, a la altura de la chacra Ferrabut.

Al arribar a la costa, los efectivos dialogaron con un vecino que relató haber escuchado pedidos de auxilio y visto salir a una mujer del río, pero sin rastros del hombre que la acompañaba.

En el lugar, personal de Protección Civil y de la Brigada Rural ya asistía a la novia del desaparecido. Según su testimonio, el hecho ocurrió tras ingresar al agua junto a él y un amigo, hasta que en un momento lo perdieron de vista. Si bien intentaron llamarlo y ubicarlo, como ninguno sabía nadar, solo ella y el acompañante lograron salir por sus propios medios.

Del despliegue por agua y tierra participaron agentes de la Comisaría 4°, la Brigada Montada, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Las tareas de rastrillaje se retomaron desde las primeras horas de este viernes.