Abrirán una diplomatura en construcción con biomateriales y madera en la UNRN: cómo será la cursada

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) prepara una diplomatura universitaria para formar a personas en técnicas de construcción con madera y con biomateriales, es decir, materiales de origen natural, como el barro, que no requieren producción industrial. La propuesta, denominada Diplomatura en Construcción Sustentable en Madera y Biomateriales (CoSuMaB), tendrá una primera cohorte cuyos costos cubrirá el Gobierno de Río Negro, mediante un convenio firmado este viernes 6 de noviembre.

El Convenio Específico de Cooperación fue suscripto entre la Sede Alto Valle – Valle Medio de la UNRN y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia, en el Vicerrectorado de Roca.

Una matrícula de $60.000 y cursada financiada por Provincia

Horacio Casal, director de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la sede, explicó en diálogo con RÍO NEGRO que la universidad se ocupó de todo el armado académico e institucional de la propuesta, mientras que el Ministerio aportó un acuerdo económico para sostener la primera cohorte. Esto resulta necesario porque las diplomaturas funcionan bajo un esquema de autofinanciamiento. “La universidad no financia la diplomatura, sino que deben autofinanciarse”, detalló.

Según Casal, quienes se inscriban deberán abonar únicamente la matrícula, que es un trámite administrativo y tiene un valor de 60 mil pesos. El resto de los costos, que incluyen los honorarios y viáticos de los docentes, quedará a cargo de la Provincia. Esos viáticos se explican porque los profesores no residen en la región y deberán viajar a Roca para el taller final.

Cursada virtual y un taller práctico de cuatro días en Roca

La diplomatura tendrá una carga horaria total de 120 horas y una modalidad híbrida. Casal indicó que todos los módulos son virtuales y se cursarán a través de la plataforma de la universidad, y que actualmente se está editando el material de cada uno. Las 88 horas virtuales se completarán con un taller presencial obligatorio de 32 horas, distribuido en cuatro jornadas intensivas en Roca. Allí los participantes ejecutarán, a escala real, la simulación de un sector de una construcción con los materiales trabajados durante la cursada.

Los contenidos abarcarán el sistema productivo de la madera en la provincia, su aplicación específica en la construcción y la normativa para su uso. Habrá además un módulo de proyecto, orientado a dar valor al producto desde el diseño arquitectónico, y otros de emprendedurismo y cooperativismo, pensados para quienes quieran asociarse y generar su propia actividad. Al finalizar, la universidad emitirá un certificado de diplomatura universitaria.

La propuesta está destinada al público en general, profesionales, técnicos, emprendedores, trabajadores de la construcción y actores del sector forestoindustrial, y no requiere formación previa. El cupo previsto es de entre 50 y 60 estudiantes para esta primera edición, con un máximo de 60 participantes.

Construir con barro: los prejuicios a revertir

Entre los biomateriales, la construcción con barro ocupa un lugar central. Casal señaló que la habilitación para edificar con este material depende de cada municipio, por lo que no está autorizada en todos los de la provincia, aunque en la región se empezó a obtener permisos.

Para el director, uno de los objetivos es cambiar la mirada social sobre este tipo de construcción. «Está asociada a la pobreza, a la falta de recursos«, sostuvo, y planteó que la idea es que se vincule con «una decisión de vida», con la preservación del ambiente, y con productos dignos y estéticamente viables.

¿Es más barato construir con biomateriales? El respaldo de INTA, INTI y Conicet

Casal fundamentó el foco en la madera y los biomateriales en la necesidad de reducir la huella de carbono. Según afirmó, la construcción genera el 40% del dióxido de carbono, y la madera es, en su opinión, «el material ideal» para ese propósito. Agregó que la iniciativa responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que busca revalorizar la cadena forestal de la provincia, dándole un uso a la madera y abriendo una posible veta de mercado.

El director afirmó que construir con biomateriales resulta más económico, y lo vinculó con la autoconstrucción, ya que una formación breve permitiría a una persona producir su propia vivienda. En cuanto al desempeño, indicó que existen comprobaciones realizadas con participación del INTA, el INTI y el Conicet sobre resistencia al fuego, rendimiento acústico y transmitancia térmica, esta última referida a cuánto calor deja pasar un material.

Un proyecto que nació en pandemia y busca impulsar la madera rionegrina

Casal contó que el origen de la diplomatura se remonta a 2021, cuando docentes de la universidad, junto con el INTA, el INTI y el Conicet, participaron de un ciclo sobre la temática, en plena pandemia. Aquella experiencia dejó pendiente la idea de asociarse para generar una formación propia. La organización académica cuenta con especialistas de nivel provincial y nacional, entre ellos el ingeniero Sánchez Acosta, del INTI de Entre Ríos.

Según relató, el proyecto se empezó a armar el año pasado y, una vez estructurado en la universidad, la Provincia manifestó su interés y le dio prioridad, a partir de un integrante del ciclo que hoy trabaja en el área de producción provincial. El director ubicó la iniciativa dentro del compromiso de la universidad con el territorio, y explicó que desde la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo se detectan vacancias y posibilidades de vinculación con la región, en este caso, la capacidad de la producción forestal de la provincia para incorporar este tipo de técnicas.

Cuándo abren las inscripciones y cuándo iniciará el curso

La preinscripción comenzaría en los próximos días, aunque aún no se difundieron fechas, requisitos ni procedimiento, que serán comunicados a través de los canales oficiales de la UNRN. Casal indicó que la intención es iniciar el dictado a partir de marzo.