Citrato, malato o bisglicinato: cómo elegir el tipo de magnesio ideal según lo que necesitás

El magnesio se convirtió en uno de los suplementos más buscados en los últimos años. En redes sociales, farmacias y tiendas de bienestar aparecen cada vez más versiones distintas: citrato, malato, bisglicinato, cloruro o glicinato, entre otras. Pero aunque todos aportan magnesio, no actúan exactamente igual ni se recomiendan para lo mismo.

Especialistas en nutrición y salud explican que la diferencia está en la forma química en la que el mineral se combina con otras sustancias, algo que influye directamente en su absorción y en los efectos que puede tener en el cuerpo.

Para qué sirve el magnesio

El magnesio es un mineral esencial involucrado en más de 300 reacciones del organismo, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). Participa en funciones relacionadas con:

Músculos y sistema nervioso.

Descanso y relajación.

Producción de energía.

Salud ósea.

Presión arterial.

Control de glucosa.

La falta de magnesio puede asociarse con fatiga, calambres, debilidad muscular, estrés o problemas de sueño.

Qué diferencia hay entre los distintos tipos de magnesio

Aunque todos contienen magnesio, cada presentación tiene distintos niveles de absorción y usos más frecuentes.

Citrato de magnesio: el más usado para digestión y estreñimiento

El citrato de magnesio es una de las formas más populares y estudiadas. Se absorbe relativamente bien y suele recomendarse para personas con:

Estreñimiento ocasional.

Digestión lenta.

Necesidad de mejorar el tránsito intestinal.

Esto ocurre porque el citrato tiene un leve efecto laxante al atraer agua hacia el intestino. La Clínica Mayo y Cleveland Clinic destacan que es una de las formas más utilizadas cuando el objetivo también incluye mejorar la regularidad digestiva.

Sin embargo, en algunas personas puede generar diarrea o molestias gastrointestinales si se consume en exceso.

Bisglicinato de magnesio: el más elegido para estrés y sueño

El bisglicinato de magnesio —también conocido como glicinato— es una de las formas más recomendadas para quienes buscan relajación muscular, descanso o manejo del estrés.

Se combina con glicina, un aminoácido asociado con efectos calmantes sobre el sistema nervioso.

Por eso suele utilizarse en casos de:

Estrés .

. Ansiedad leve.

Problemas de sueño.

Tensión muscular.

Bruxismo o contracturas.

Además, tiene buena absorción y menor riesgo de causar molestias digestivas.

Malato de magnesio: energía y fatiga muscular

El malato de magnesio se combina con ácido málico, una sustancia vinculada con la producción de energía celular.

Especialistas lo mencionan especialmente en personas que buscan combatir:

Fatiga .

. Cansancio físico.

Dolor muscular.

Agotamiento general.

Algunas investigaciones también analizaron su posible utilidad en personas con fibromialgia o dolor muscular crónico, aunque todavía se necesitan más estudios concluyentes.

Cuál tiene mejor absorción

Según distintos estudios y revisiones médicas, las formas orgánicas como:

Citrato

Bisglicinato

Malato

suelen absorberse mejor que otras formas más económicas como el óxido de magnesio.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la elección depende del objetivo personal y del estado de salud de cada persona.

Qué recomiendan los especialistas antes de tomar magnesio

Aunque se trata de un suplemento muy popular, médicos y nutricionistas recomiendan evitar la automedicación prolongada.

El exceso de magnesio puede provocar:

Diarrea .

. Náuseas .

. Baja presión.

Alteraciones cardíacas en personas sensibles.

Además, puede interactuar con algunos medicamentos, como antibióticos o tratamientos para la presión arterial.

Cómo saber cuál elegir

En términos generales, especialistas suelen resumirlo así:

Citrato de magnesio

Ideal para tránsito intestinal y digestión.

Bisglicinato de magnesio

Más usado para descanso, estrés y relajación.

Malato de magnesio

Asociado a energía y fatiga muscular.

La recomendación más importante sigue siendo consultar con un profesional de salud antes de incorporar suplementos de forma diaria, especialmente si existen enfermedades previas o medicación en curso.