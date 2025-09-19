SUSCRIBITE
Yo Como

Empanadas de osobuco: fáciles de hacer, deliciosas y muy jugosas

Un corte de carne tan noble como sabroso. Probá esta receta "distinta" y contanos qué te pareció. La sugerencia es de @cuk_it.

Lista de Ingredientes

osobuco: 500 gr

cebolla: 1

zanahoria: 1

morrón: 1

ajo: 1 diente

puré de tomate: 280 gr

comino: 1/2 cdita.

pimentón: 1 cdita.

ají molido: 1 cdita.

caldo: 400 ml

cebolla de verdeo: 2

tapas de empanadas: 12

Preparación

Pelar y picar la cebolla y el ajo. Cortar el morrón y la zanahoria en trozos pequeños. Cortar la cebolla de verdeo, la parte blanca por un lado y la parte verde por otra. Reservar.

En una olla amplia, colocar aceite y calentar a fuego fuerte. Añadir los trozos de osobuco, salar a gusto y cocinar hasta dorar de ambos lados. En ese momento añadir la cebolla, cebolla de verdeo (parte blanca) y el ajo. Mezclar y cocinar por unos 5 minutos.

Añadir el morrón, la zanahoria, puré de tomates y condimentar con comino, ají molido y pimentón. Mezclar bien y cocinar 5 minutos. Verter el caldo hasta cubrir la carne, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora.

Retirar la carne de la olla y desmecharla utilizando 2 tenedores. Quitar el tuétano y apartar los huesos. Añadir las verduras y jugos de la cocción junto con la cebolla de verdeo (parte verde). Mezclar bien todo.

Armar las empanadas, colocar una cucharada generosa de relleno, cerrar con un repulgue y colocar sobre fuente para horno. Pincelar con huevo batido y hornear, en horno precalentado a 230° C, durante 15 a 20 minutos. Retirar del horno y disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

empanadas

Gastronomía

Receta fácil
