Época frutillas: paso a paso cómo hacer una tentadora tarta
Un postre que tiene mucha frescura, sugerencia de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
galletitas de chocolate (o las que tengas): 500 gr
manteca: 200 gr
dulce de leche repostero: 200 gr
crema de leche: 360 gr
azúcar: 170 gr
frutillas: 500 gr
ralladura de naranja: 1
esencia de vainilla: 1 cdita.
Preparación
Triturar las galletitas, pasarlas a un bol y mezclar con la manteca derretida. Formar una especie de arenado. Forrar con esta mezcla una tartera desmontable, previamente bien enfilmada en la base para poder desmoldarla después, presionando bien contra los bordes.
Llevar a la heladera o al freezer y dejar enfriar bien. En la base de la tarta colocar una capa de dulce de leche.
Por otro lado batir la crema de leche junto con el azúcar, ralladura de naranja y esencia de vainilla hasta llegar a punto chantilly. Colocar la crema y por encima las frutillas cortadas en láminas. Dejar enfriar 2 o más horas en la heladera antes de consumir.
