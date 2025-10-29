SUSCRIBITE
1 min cronometro
Época frutillas: paso a paso cómo hacer una tentadora tarta

Un postre que tiene mucha frescura, sugerencia de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

galletitas de chocolate (o las que tengas): 500 gr

manteca: 200 gr

dulce de leche repostero: 200 gr

crema de leche: 360 gr

azúcar: 170 gr

frutillas: 500 gr

ralladura de naranja: 1

esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

Triturar las galletitas, pasarlas a un bol y mezclar con la manteca derretida. Formar una especie de arenado. Forrar con esta mezcla una tartera desmontable, previamente bien enfilmada en la base para poder desmoldarla después, presionando bien contra los bordes.

Llevar a la heladera o al freezer y dejar enfriar bien. En la base de la tarta colocar una capa de dulce de leche.

Por otro lado batir la crema de leche junto con el azúcar, ralladura de naranja y esencia de vainilla hasta llegar a punto chantilly. Colocar la crema y por encima las frutillas cortadas en láminas. Dejar enfriar 2 o más horas en la heladera antes de consumir.


Temas

Cómo hacer

frutillas

Gastronomía

Postres

tartas
Preparación

