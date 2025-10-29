Época frutillas: paso a paso cómo hacer una tentadora tarta

Lista de Ingredientes galletitas de chocolate (o las que tengas): 500 gr manteca: 200 gr dulce de leche repostero: 200 gr crema de leche: 360 gr azúcar: 170 gr frutillas: 500 gr ralladura de naranja: 1 esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

Triturar las galletitas, pasarlas a un bol y mezclar con la manteca derretida. Formar una especie de arenado. Forrar con esta mezcla una tartera desmontable, previamente bien enfilmada en la base para poder desmoldarla después, presionando bien contra los bordes.

Llevar a la heladera o al freezer y dejar enfriar bien. En la base de la tarta colocar una capa de dulce de leche.

Por otro lado batir la crema de leche junto con el azúcar, ralladura de naranja y esencia de vainilla hasta llegar a punto chantilly. Colocar la crema y por encima las frutillas cortadas en láminas. Dejar enfriar 2 o más horas en la heladera antes de consumir.