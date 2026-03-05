Este sábado, Lele Cristóbal en Cipolletti: dará una clase de cocina abierta en la Feria Semilla

El cocinero Leandro “Lele” Cristóbal será uno de los protagonistas de la próxima edición de la Feria Semilla, que se realizará este fin de semana en Cipolletti.

Fundador del restaurante Café San Juan en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y creador de 130 Paradas Sangucheras en todo el país, participará el sábado con una clase de cocina abierta al público, en la que compartirá escenario con otros cocineros y referentes del mundo gastronómico.

Cristóbal contó que llega a la región el viernes y que piensa aprovechar la visita para conocer de cerca la producción local. Relató que su idea es recorrer la zona junto a cocineros patagónicos y productores para descubrir ingredientes locales de temporada, que luego podrán ser protagonistas en la clase.

La clase que brindará el sábado a las 21.30 será una cocina en vivo pensada para todo público. “La clase consiste en subirnos al escenario y contarle a la gente sobre nuestra estadía en la región. En base a los productos locales que consigamos es lo que vamos a cocinar”, explicó.

Adelantó que la clase no va a ser una demostración técnica solo para profesionales, sino un espacio cercano para que los aficionados a la gastronomía puedan aprender y llevarse ideas para replicar en casa.

“Por lo general hacemos dos o tres recetas con diferentes técnicas para que la gente después pueda reproducir algo en su casa o quedarse con un recuerdo de lo que cocinamos”, señaló.

La clase la realizará junto a otros referentes gastronómicos. Entre ellos estará Mercedes “Mecha” Solís, cocinera radicada en San Carlos de Bariloche, conocida por una cocina de producto con mirada patagónica y respeto por el origen.

Para Cristóbal, uno de los grandes atractivos del evento es justamente ese encuentro entre cocineros. “Es un gran festival donde se reúnen muchos cocineros patagónicos. La verdad que me encanta participar y compartir con ellos todo el fin de semana”, comentó.

El cocinero también adelantó que durante el sábado estará recorriendo la feria, probando productos y conversando con el público. “Voy a estar todo el día en el evento, recorriendo los puestos y comiendo la comida local”, dijo.

La Feria Semilla

La Feria Semilla se realizará este fin de semana en el Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57, en el marco de la Corrida de Cipolletti.

Bajo el lema “Lo que comes también te mueve”, el evento abrirá el viernes a partir de las 18h, mientras que el sábado y el domingo funcionará a partir de las 12h. La entrada será libre y gratuita.

Además de clases de cocina, la feria reunirá a productores, cocineros y propuestas gastronómicas de distintas regiones para degustar y comprar.