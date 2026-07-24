Estofado de carne: un plato antifrío con un paso a paso fácil de seguir
Una receta más que sabrosa que dan ganas de repetir. La propuesta es de @cocinerosarg.
Estofado de carne: un plato antifrío con un paso a paso fácil de seguir
Una receta más que sabrosa que dan ganas de repetir. La propuesta es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
roast beef: 600 gr
cebollas: 2
zanahorias: 2
papas medianas: 2
tomate triturado: 750 gr
morrón rojo: 1
ajo: 2 dientes
hoja de laurel: 1
vino blanco: 1 vaso
caldo: c/n
sal y pimienta: a gusto
aceite: c/n
Preparación
Cortar todos los vegetales en cubos y reservar. Cortar la carne en cubos y dorarla en una cacerola con muy poco aceite. Agregar los dientes de ajo aplastados y la hoja de laurel.
Dorar un poco los vegetales y añadir la conserva de tomate y el vino blanco. Por último agregar las papas. Condimentar con sal y pimienta. Tapar la cacerola y dejar que hierva despacio, hasta que la carne esté cocida y bien tierna. La salsa debe espesar. Servir y a disfrutar.
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