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30 min cronometro
Yo Como

Estofado de carne: un plato antifrío con un paso a paso fácil de seguir

Una receta más que sabrosa que dan ganas de repetir. La propuesta es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Estofado de carne: un plato antifrío con un paso a paso fácil de seguir

Una receta más que sabrosa que dan ganas de repetir. La propuesta es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

roast beef: 600 gr

cebollas: 2

zanahorias: 2

papas medianas: 2

tomate triturado: 750 gr

morrón rojo: 1

ajo: 2 dientes

hoja de laurel: 1

vino blanco: 1 vaso

caldo: c/n

sal y pimienta: a gusto

aceite: c/n

Preparación

Cortar todos los vegetales en cubos y reservar. Cortar la carne en cubos y dorarla en una cacerola con muy poco aceite. Agregar los dientes de ajo aplastados y la hoja de laurel.

Dorar un poco los vegetales y añadir la conserva de tomate y el vino blanco. Por último agregar las papas. Condimentar con sal y pimienta. Tapar la cacerola y dejar que hierva despacio, hasta que la carne esté cocida y bien tierna. La salsa debe espesar. Servir y a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Frío

Gastronomía

guisos

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