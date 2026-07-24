Torta de pera, nuez y canela: la receta ideal para unas tardes de mate acogedoras

Esta versión de torta de pera, nuez y canela es una opción reconfortante, nutritiva y de las recetas más buscadas para disfrutar las meriendas invernales. Marida bien con un mate calentito o una infusión, para acompañar las tardes frías.

Al amalgamar la jugosidad intrínseca de la pera con el crujido de los frutos secos y las notas especiadas, la torta de pera, nuez y canela ofrece una miga esponjosa que se transforma en la compañía perfecta para compartir las tardes.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar frutas frescas locales en las elaboraciones caseras es una estrategia clave para aprovechar las fibras naturales y los micronutrientes, moderando la dependencia de productos ultraprocesados comerciales.

Ingredientes clave: qué necesitás para tu torta de pera, nuez y canela casera

Para hacer torta de pera, nuez y canela, necesitás:

Sustrato frutal y textura crocante: 1 pera grande de producción local y 80 g de nueces partidas. La receta también puede hacerse con manzanas como protagonistas.

también como protagonistas. Estructura y leudado químico: 200 g de harina de trigo 0000 y 2 cdtas. de polvo para hornear.

Cuerpo graso y emulsión: 80 g de manteca a temperatura ambiente y 3 huevos frescos enteros.

Perfil aromático y dulzor: 170 g de azúcar común, 1 cdta. de canela molida y un chorrito de esencia de vainilla.

El Ministerio de Salud promueve el consumo de frutos secos, como las nueces, por su valioso aporte de ácidos grasos insaturados omega 3 y antioxidantes, ideales para proteger la salud cardiovascular.

La combinación de estos lípidos saludables con la fibra soluble de la pera en la torta de pera, nuez y canela no solo enriquece el valor nutricional de la merienda, sino que prolonga la sensación de saciedad durante las tardes frías.

Cómo hacer torta de pera, nuez y canela: el secreto del cremado a punto pomada y la inserción frutal

Para entender cómo hacer torta de pera, nuez y canela con éxito técnico, y evitar que los trozos de fruta se vayan al fondo del molde o que la masa quede pesada, el control de la emulsión inicial y la gestión del horneado son factores determinantes.

El proceso se inicia en un bol amplio, batiendo 80 gramos de manteca a temperatura ambiente (a punto pomada), junto con 170 gramos de azúcar común y un chorrito de esencia de vainilla hasta obtener una preparación cremosa y blanquecina.

A continuación, se incorporan 3 huevos frescos de a uno por vez, batiendo enérgicamente tras cada adición para asegurar que las grasas y los líquidos se liguen de forma homogénea.

Se deben sumar 200 gramos de harina 0000, previamente tamizada, con dos cucharaditas de polvo para hornear y una cucharadita de canela molida, mezclando con espátula hasta formar una masa pareja.

La preparación se vuelca en un molde de 22 cm de diámetro, enmantecado y enharinado.

Luego, se corta una pera grande en láminas o cubos y se introduce en la mezcla de forma distribuida, espolvoreando por encima 80 gramos de nueces partidas.

La cocción requiere un horno precalentado a una temperatura moderada de 160°C, durante un lapso de 30 a 35 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio y seco.

Tip de especialistas del INTA: la ligereza de las masas con frutos secos depende de la integración suave de los ingredientes de su condición.

La clave de esta torta: macerado de pera en canela y jugo de limón para un extra de jugosidad

Para llevar la receta a un nivel superior de humedad y sabor, un secreto culinario muy efectivo consiste en macerar previamente los gajos de pera. Antes de incorporarlos a la masa, se cortan las manzanas o peras y se las deja reposar durante 10 minutos en un recipiente con una cucharadita de jugo de limón fresco y una pizca extra de canela molida.

Este pequeño paso provoca que la pera libere sus azúcares naturales y un velo de jugo concentrado que, durante la cocción en el horno, carameliza suavemente la pulpa e impregna la miga circundante, garantizando que la torta de pera, nuez y canela permanezca increíblemente húmeda por varios días a temperatura ambiente.

Cómo hacer torta de pera, nuez y canela: tips para servirla

Una vez retirada del horno, es conveniente dejar enfriar la torta sobre una rejilla para que la estructura se asiente antes de desmoldar.

Para servirla en la mesa, podés optar por un toque clásico espolvoreando azúcar impalpable por encima o presentar las porciones tibias acompañadas por una bocha de helado de crema americana, logrando un contraste térmico irresistible.

Conservar la torta de pera, nuez y canela tapada en un lugar fresco resguardará su aroma especiado e intonso, consolidando una receta noble y perfecta para compartir.