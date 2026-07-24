Etcheverry no pudo dar la sorpresa ante Bublik y quedó eliminado de Kitzbuhel

Se terminó el sueño de Tomás Etcheverry en Austria. Por las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel, el argentino no pudo ante Alexander Bublik y se despedió del torneo que se disputa en polvo de ladrillo. Fue caída por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 24 minutos de juego.

El platense tuvo un buen primer set, pero se chocó con un rival que mostró gran efectividad. El kazajo y preclasificado número uno del certamen tuvo una chance de break y la concretó para sacar la única diferencia de la manga.

En el definitivo, el desarrollo fue similar. Bublik quebró en el arranque y llevó la batuta hasta cerrar el partido con su saque. Etcheverry poco pudo hacer ante un rival que mostró gran firmeza en su servicio y solo le dio una oportunidad de quebrar al argentino, que no la aprovechó. El actual número 11 del mundo es una verdadera pesadilla para los tenistas nacionales: acumula 10 victorias consecutivas ante rivales argentinos.

De esta forma, finaliza un torneo con buenas sensaciones para el Retu. En Austria, el tenista de 27 años acumuló dos victorias consecutivas y cortó una racha de seis derrotas seguidas.

El único tenista albiceleste que sigue con vida en esta semana del calendario es Román Burruchaga. El hijo de Jorge, campeón del mundo en 1986, disputará hoy su partido de cuartos de final en el ATP 250 de Estoril, que también se disputa en arcilla.

Burruchaga continúa su sueño en Portugal y va en busca de su primer título ATP.

El bonaerense buscará un lugar en las semifinales ante el belga Alexander Blockx, con quien tiene un historial positivo de 2-0. De ganar, se meterá por primera vez en el Top 50 del ranking mundial.