Fácil y rico: cómo hacer roll de zucchini en solo 10 minutos

Lista de Ingredientes atún: 1 lata zucchini grande: 1 huevos: 2 queso crema: 2 cdas. zanahoria: 1 palta: 1 mayonesa: 1 cda. queso rallado: c/n tomates cherry: a gusto sal y pimienta: a gusto

Preparación

Vamos a empezar haciendo un relleno con el atún, los tomates, el queso crema y la mayonesa. Condimentamos con sal y pimienta y reservamos.

Cortamos en rodajas finas el zucchini y lo ponemos sobre una sartén previamente aceitada apenas. Batimos los huevos y los agregamos al zucchini junto con el queso rallado. Dejamos que se cocine vuelta y vuelta y retiramos.

Ponemos la preparación en un plato y rellenamos con el atún, unas tiras finitas de zanahoria y la palta. Enrollamos y cortamos en porciones. Podemos acompañar con una salsita picante y a disfrutar.