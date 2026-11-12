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10 min cronometro
Yo Como

Fácil y rico: cómo hacer roll de zucchini en solo 10 minutos

Esta receta llena de sabor se va convertir en tu caballito de batalla a la hora de cocinar saludable. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Fácil y rico: cómo hacer roll de zucchini en solo 10 minutos

Esta receta llena de sabor se va convertir en tu caballito de batalla a la hora de cocinar saludable. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

atún: 1 lata

zucchini grande: 1

huevos: 2

queso crema: 2 cdas.

zanahoria: 1

palta: 1

mayonesa: 1 cda.

queso rallado: c/n

tomates cherry: a gusto

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Vamos a empezar haciendo un relleno con el atún, los tomates, el queso crema y la mayonesa. Condimentamos con sal y pimienta y reservamos.

Cortamos en rodajas finas el zucchini y lo ponemos sobre una sartén previamente aceitada apenas. Batimos los huevos y los agregamos al zucchini junto con el queso rallado. Dejamos que se cocine vuelta y vuelta y retiramos.

Ponemos la preparación en un plato y rellenamos con el atún, unas tiras finitas de zanahoria y la palta. Enrollamos y cortamos en porciones. Podemos acompañar con una salsita picante y a disfrutar.


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