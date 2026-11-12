Fácil y rico: cómo hacer roll de zucchini en solo 10 minutos
Esta receta llena de sabor se va convertir en tu caballito de batalla a la hora de cocinar saludable. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.
Fácil y rico: cómo hacer roll de zucchini en solo 10 minutos
Esta receta llena de sabor se va convertir en tu caballito de batalla a la hora de cocinar saludable. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.
Lista de Ingredientes
atún: 1 lata
zucchini grande: 1
huevos: 2
queso crema: 2 cdas.
zanahoria: 1
palta: 1
mayonesa: 1 cda.
queso rallado: c/n
tomates cherry: a gusto
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Vamos a empezar haciendo un relleno con el atún, los tomates, el queso crema y la mayonesa. Condimentamos con sal y pimienta y reservamos.
Receta express: rollito vegetariano
Cortamos en rodajas finas el zucchini y lo ponemos sobre una sartén previamente aceitada apenas. Batimos los huevos y los agregamos al zucchini junto con el queso rallado. Dejamos que se cocine vuelta y vuelta y retiramos.
Salpicón de pollo en 3 pasos
Ponemos la preparación en un plato y rellenamos con el atún, unas tiras finitas de zanahoria y la palta. Enrollamos y cortamos en porciones. Podemos acompañar con una salsita picante y a disfrutar.
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