Así era el departamento de Ricardo Fort en Belgrano: 400 metros cuadrados, lujo y una decoración que sorprendía

Ricardo Fort convirtió el lujo y la extravagancia en una marca personal. Autos importados, joyas, ropa de diseñador y viajes formaban parte de la imagen que el empresario mostraba públicamente. Sin embargo, puertas adentro, su departamento en el barrio porteño de Belgrano tenía una decoración que sorprendía por su sencillez. La propiedad, ubicada en el piso 21 de un edificio, contaba con aproximadamente 400 metros cuadrados, grandes ventanales y ambientes amplios, donde el diseño convivía con los objetos de la vida cotidiana.

Según reconstruyó Los Andes, a partir de una producción fotográfica realizada por la revista Para Ti en 2010 y de imágenes publicadas posteriormente por Gente, el departamento mostraba una faceta menos conocida del empresario. Lejos de los ambientes recargados que podían asociarse con su personalidad televisiva, la vivienda combinaba muebles modernos, colores neutros y espacios funcionales, pensados para compartir con sus hijos, Marta y Felipe.

Un departamento de 400 metros cuadrados con vistas desde el piso 21

La propiedad estaba ubicada en Belgrano, uno de los barrios residenciales más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Su superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados permitía distribuir los distintos sectores con amplitud, mientras que los grandes ventanales aportaban luminosidad natural.

El blanco era uno de los colores predominantes, especialmente en las paredes, y contribuía a generar una sensación de continuidad visual.

A diferencia de otras propiedades vinculadas con la familia Fort, este departamento se destacaba por una estética contemporánea y una organización práctica.

El contraste entre la imagen pública del empresario y la decoración de su hogar era uno de los aspectos más llamativos de la vivienda.

Cómo era el living de Ricardo Fort: sillones de cuero y decoración minimalista

El living comedor era uno de los ambientes principales del departamento.

El espacio tenía paredes blancas, sillones de cuero negro combinados con otros blancos y una mesa ratona con tapa de vidrio.

La decoración apostaba por una paleta neutra, con pocos elementos ornamentales y muebles de líneas simples.

Aunque Ricardo Fort era conocido por su gusto por los objetos extravagantes, este ambiente mostraba una propuesta mucho más sobria.

Durante la producción fotográfica realizada en 2010, el empresario incluso se disculpó por el desorden que había en la vivienda.

Valijas, juguetes y diferentes objetos personales aparecían distribuidos por el living, una imagen que permitía conocer cómo era la vida familiar lejos de las cámaras.

Más que una escenografía de lujo, el departamento se mostraba como un hogar realmente habitado.

La cocina integrada: una isla central y espacios abiertos

Otro de los sectores destacados era la cocina, diseñada con una distribución abierta que la conectaba con el living comedor.

Una isla central funcionaba como superficie de trabajo y punto de encuentro, mientras que el comedor diario formaba parte del mismo ambiente.

El piso flotante aportaba continuidad entre los espacios y reforzaba la sensación de amplitud.

Esta distribución, que hoy continúa siendo una de las tendencias más elegidas en arquitectura residencial, permitía integrar las actividades cotidianas sin recurrir a divisiones rígidas.

En fotografías publicadas después de la muerte del empresario también se podía observar a su familia reunida en la cocina.

El ambiente tenía así un papel central en la dinámica del hogar.

El dormitorio de Ricardo Fort y la cama blanca que se llevaba todas las miradas

Si había un ambiente donde aparecía con mayor claridad el gusto de Fort por los detalles llamativos, era su dormitorio.

La protagonista era una gran cama blanca con respaldo capitoné, un recurso decorativo asociado con los interiores clásicos y elegantes.

El tapizado acolchado aportaba textura y presencia visual, mientras que los tonos claros mantenían la continuidad estética con el resto del departamento.

En las fotografías también podían verse valijas, prendas de vestir y un perchero donde el empresario guardaba algunos de sus característicos tapados largos de piel.

Estas piezas formaban parte de su identidad pública y recordaban el estilo extravagante que lo convirtió en una figura reconocida del espectáculo argentino.

El dormitorio combinaba así elementos de lujo con detalles personales que reflejaban su vida cotidiana.

La casa donde Ricardo Fort compartía su vida con Marta y Felipe

El departamento de Belgrano también fue uno de los espacios donde Ricardo Fort compartió su vida familiar con sus hijos.

Después de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2013, la revista Gente volvió a registrar algunos de los ambientes de la vivienda.

Las fotografías mostraron a Marta y Felipe junto a personas de su entorno, entre ellas Gustavo Martínez, quien tuvo un papel importante en la crianza de los chicos.

Esas imágenes permitieron comprobar que varios de los espacios retratados durante la vida del empresario continuaron siendo utilizados por la familia.

La vivienda conservaba así una dimensión íntima que contrastaba con la exposición mediática de Fort.

El estilo de Ricardo Fort: lujo, diseño y una intimidad diferente a la televisión

La personalidad de Ricardo Fort estuvo siempre asociada con el exceso, la ostentación y el gusto por los objetos exclusivos.

Sin embargo, su departamento de Belgrano mostraba otra faceta de sus elecciones estéticas.

Los colores neutros, los muebles contemporáneos, los grandes ventanales y los espacios integrados eran protagonistas de una vivienda donde la funcionalidad tenía tanta importancia como la decoración.

Las fotografías permiten descubrir un costado menos conocido del empresario: el de un hombre que, más allá de los lujos que exhibía públicamente, también buscaba espacios cómodos para compartir con su familia.

A más de una década de su muerte, las imágenes de aquel departamento siguen despertando curiosidad, no solamente por su tamaño y ubicación, sino por mostrar cómo vivía realmente una de las figuras más extravagantes de la televisión argentina.