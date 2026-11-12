Carrera por el litio: Argentina podría superar a Chile como principal productor en Sudamérica hacia 2035, según un informe

Un informe afirma que Argentina podría superar a Chile como principal productor de litio en Sudamérica para 2035, en un escenario donde ambos países prevén aumentar la producción de este mineral estratégico de cara a los próximos años.

La consultora GEM Mining Consulting prevé que el país alcanzará una producción de 481.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para ese año, por delante de Chile con 426.000 toneladas. De cumplirse esa predicción, superaría a su vecino por 55.000 toneladas.

Las proyecciones se basan en 150 operaciones mineras, ampliaciones y proyectos en desarrollo distribuidos en 27 países. A nivel mundial, Australia mantendría el liderazgo con una producción estimada de 966.000 toneladas de LCE, seguida por China, con 619.000 toneladas.

Para la próxima década, se espera un panorama competitivo cambiante a medida que los productores emergentes ganen terreno frente a los proveedores ya consolidados, aunque las limitaciones de financiación y los retrasos en la construcción podrían alterar las clasificaciones.

En este marco, se señaló que los hallazgos ponen de manifiesto la creciente importancia de la ejecución de proyectos para asegurar futuros suministros de litio. Para compradores e inversores, la distinción entre la capacidad anunciada y la producción comercial fiable podría determinar qué proveedores pueden cumplir con compromisos a largo plazo.

Pozuelos-Pastos Grandes, el proyecto que puede definir el liderazgo

Según la consultora, el desarrollo de Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) cumple un papel fundamental para que Argentina supere a Chile como productora de litio. El proyecto contempla dos etapas que, en conjunto, prevén aportar alrededor de 90.000 toneladas al año.

PPG está ubicado en Salta y es impulsado por las empresas Ganfeng Lithium y Lithium Argentina. Su contribución resulta decisiva ya que, sin esa iniciativa, la producción argentina para 2035 descendería a unas 391.000 toneladas, por debajo de las proyecciones en el país vecino.

Para Chile se espera que la producción aumente de 361.000 toneladas de LCE en 2026 a 426.000 toneladas en 2035. Sin embargo, su cuota de oferta global modelada disminuiría de aproximadamente un 18% a un 12%.

El motivo no sería una contracción de la producción chilena, sino la suba del ritmo de crecimiento de países competidores como Argentina, Malí, Brasil y Canadá. Para el conjunto de la industria, se proyecta una oferta global de 3,13 millones de toneladas en 2030, que crecería hasta 3,55 millones en 2035.

Los riesgos que pueden modificar las proyecciones

GEM también evaluó escenarios alternativos para medir el impacto de los retrasos en los proyectos y de un menor desempeño de las operaciones. En una hipótesis de desarrollo restringido, la oferta mundial alcanzaría apenas 2,63 millones de toneladas de LCE en 2035. En cambio, una ejecución más rápida de los proyectos podría elevarla hasta 4,03 millones.

La consultora también analizó un escenario de mercado más débil, con demoras de dos años en nuevos desarrollos y una reducción del 10% en la producción de las operaciones existentes a partir de 2027. Bajo esas condiciones, la oferta prevista para 2030 se reduciría en aproximadamente 529.000 toneladas, un 17% menos que en el escenario central.

Frente a estas variables, la consultora recomendó que compradores e inversores no consideren la capacidad anunciada como una garantía de suministro futuro. Entre los factores que propone seguir figuran el financiamiento asegurado, el inicio efectivo de las operaciones, los niveles de recuperación y la disponibilidad de infraestructura de procesamiento y transporte.