Pizza casera: una opción rápida y fácil para poner en práctica
Siempre hay fanáticos de este plato que piden más... Cómo hacerla en poco tiempo y que todos queden contentos. La propuesta es de @healthycooking.ar.
Lista de Ingredientes
harina 000: 500 gr
levadura seca: 5 gr
agua tibia: 300 ml
aceite de oliva: 1 cda.
sal: 1 cda.
Preparación
1- Integrar todos los ingredientes hasta formar una masa húmeda y pegajosa. Enharinar la mesada y trabajar la masa hasta que quede bien elástica y lisa. Dejar reposar a temperatura ambiente por al menos 2 o 3 horas. Si quieren una buena masa con alveolos, que son esas burbujas de aire, pueden dejar reposar la masa 24 en la heladera.
2- Pasado el tiempo elegido, dividir la masa, estirar con la mano, poner en una placa, cubrir con salsa y colocar queso o muzzarella. Llevar a un horno pre calentado, unos 10 minutos, a 220° C.
3- Una vez lista, si quieren la pueden cubrir con rúcula fresca, unos cherry, burrata, oliva, pimienta y unos hilos de pesto.
