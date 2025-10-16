SUSCRIBITE
Pizza casera: una opción rápida y fácil para poner en práctica

Siempre hay fanáticos de este plato que piden más... Cómo hacerla en poco tiempo y que todos queden contentos. La propuesta es de @healthycooking.ar.

Pizza casera: una opción rápida y fácil para poner en práctica

Siempre hay fanáticos de este plato que piden más... Cómo hacerla en poco tiempo y que todos queden contentos. La propuesta es de @healthycooking.ar.

Lista de Ingredientes

harina 000: 500 gr

levadura seca: 5 gr

agua tibia: 300 ml

aceite de oliva: 1 cda.

sal: 1 cda.

Preparación

1- Integrar todos los ingredientes hasta formar una masa húmeda y pegajosa. Enharinar la mesada y trabajar la masa hasta que quede bien elástica y lisa. Dejar reposar a temperatura ambiente por al menos 2 o 3 horas. Si quieren una buena masa con alveolos, que son esas burbujas de aire, pueden dejar reposar la masa 24 en la heladera.

2- Pasado el tiempo elegido, dividir la masa, estirar con la mano, poner en una placa, cubrir con salsa y colocar queso o muzzarella. Llevar a un horno pre calentado, unos 10 minutos, a 220° C.

3- Una vez lista, si quieren la pueden cubrir con rúcula fresca, unos cherry, burrata, oliva, pimienta y unos hilos de pesto.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

Pizzas
Preparación

