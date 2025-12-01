Festival Yo Como 2025 en Roca: qué platos van a preparar los chefs y a qué hora serán las clases

Cada vez falta menos para volver a disfrutar de la fiesta culinaria más esperada del Alto Valle: el Festival Yo Como, que reúne a los más destacados chefs, cocineros, bartenders e influencers de la cocina de la zona y del país.

Imposible perderse semejante evento que se realizará en Bodegas Humberto Canale de Roca el 6 y 7 de diciembre. Un espacio de ensueño para degustar elaboraciones magistrales con ingredientes de productores locales, entre las actividades que habrá en lugar, a tener en cuenta.

Para esta edición los invitados de lujo son Ximena Sáenz, Paco Almeida, Antonella Arboscelli, Mauricio Couly (Neuquén), Yvonne Pervanas (Chos Malal), Simón Lochbaum (Cipolletti), Juan Izaguirre (Embajador de la Gastronomía de Río Negro), Cinthia Alimento Consciente (Roca), María José Marini (Viedma), los bartender Hernán Di Giacomo (Roca) y Carolina Aravena (Zapala), Roberto Montiel (Chef Ejecutivo Global), Aníbal Ramírez (Chef Ejecutivo Sheraton Bariloche) y Facundo Milanessi (La Angostura).

La oferta gastronómica también será con los foodtrucks.



Nosotros te adelantamos algunas de las elaboraciones que van a prepararse en las clases.

El sábado 6, por ejemplo, la cocina al aire libre comienza a las 16 con Simón Lochbaum y la pastelera Yvonne Pernavas. Ellos van preparar un plato dulce y otro salado. Para lo salado van a utilizar alcauciles del Alto Valle, enseñando la técnica para limpiarlos. Tienen en mente una ensalada con nueces, algún queso duro de cabra con un aderezo a base de puré de berenjenas quemadas.

La parte dulce viene de la mano de una torta húmeda de chocolate gluten free. ¡Pero ojo que falta el postre! Un helado de sambayón con frutas de estación maceradas en vino tinto.

Un predio para recorrer y degustar lo más rico de nuestra producción.



A las 17.30 llega el paso a paso con la dupla Juan Izaguirre y Facundo Milanessi. Estos embajadores de la gastronomía, cada uno representando a su provincia, van a preparar buñuelos de espinaca, kale con trucha y langostinos, mollejas de cordero y acompañamiento de merken y ruibarbo. También harán una tortilla de hongos con almendras con merken sobre rosti de papa. Las papilas gustativas a full con estas recetas.

La clase a cargo de Mauricio Couly será a las 19 y serán espárragos con dressing de queso Patagonzola, Cottage y almendras crocantes, ciabatta con peras frescas, manteca de miel, burrata, mortadela o jamón crudo y aprenderemos a cómo armar un picada de quesos artesanales. ¡Imperdible!

El cierre de la primera noche es con Paco Almeida a las 20 con un clásico pollo frito con varios tips usando productos locales. Este plato será acompañado con una ensalada tipo coleslaw de repollo y manzana.

Paco Almeida.-



El festival continúa el domingo 7 a partir de las 15 con elaboraciones saludables a cargo de María José Marini y Cinthia Alimento Consciente con “recetas naturales para celebrar”, precisamente por la proximidad a las Fiestas de Fin de Año, con unas crackers de semillas con horma de queso de almendras y un ceviche de gírgolas.

Los bartenders Hernán Di Giacomo y Carlolina Aravena serán los encargados de los tragos a las 16.30.

Más tarde, a las 18, Roberto Montiel y Aníbal Ramírez darán una clase magistral con distintas técnicas. El público participará de “la abstracción: monocromo de cous cous y mar / calamaretis / cordero / sepia / salmón /atún rojo” y de “la mineralidad: mollejas de corazón dragoniantes y aciduladas / crujiente de limón / clorofila / papa / tuétano ahumado / mermelada aciduladas / fruta del dragon”. ¡Para estar en primera fila y no perderse detalles!

Ximena Saenz.-



La creadora digital Antonella Arboscelli estará a las 19 y Ximena Saenz a las 20.

Festival Yo Como 2025: Cómo sacar las entradas

Las entradas siguen disponibles a través de miticket.rionegro.com.ar, con beneficio 2×1 para suscriptores de Club Río Negro. Quienes ya habían adquirido sus tickets no deben realizar ningún trámite: las entradas mantienen su validez para las nuevas fechas.

Atención: Si sos socio Club RÍO NEGRO tenés el beneficio de 2×1 en entradas. Podés aplicar el descuento en la misma plataforma de pago. ¿Todavía no sos Club? suscribite acá. Recibí el diario en tu casa y formá parte de nuestra comunidad. Tenés beneficios en más de 500 comercios asociados.

Organiza: Diario RÍO NEGRO

Invita: Bodega Humberto Canale

Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén

Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Municipalidad de Cutral Co, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Rocagua, Aspa, Sancor Seguros, Club RÍO NEGRO y RÍO NEGRO Radio.