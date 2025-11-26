Festival Yo Como con nueva fecha: el paso a paso para sacar las entradas y aprovechar el 2×1 de Club Río Negro

El gran evento gastronómico de la Patagonia ya tiene fecha y entradas a la venta. El Festival Yo Como 2025 se realizará el Sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale, en General Roca, y promete dos jornadas únicas para disfrutar de sabores, música y experiencias gourmet en un entorno que combina historia, vino y paisaje.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer el mercado de emprendedores, disfrutar de las propuestas de foodtrucks y fuegos, participar de clases magistrales con reconocidos chefs y acceder a visitas guiadas por la bodega. Además, habrá degustaciones, shows musicales y espacios especialmente diseñados para compartir en familia o con amigos.

Foto: Archivo.-

Las entradas ya están disponibles de forma online y, como beneficio exclusivo, los socios del Club RÍO NEGRO pueden acceder a un 2×1 en tickets, una oportunidad ideal para asegurar lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Dónde y cuándo es el Festival Yo Como 2025

El Festival Yo Como se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale, ubicada a solo ocho kilómetros del centro de General Roca. Fundada en 1909, la bodega es un símbolo de la vitivinicultura patagónica y se convierte en el escenario perfecto para reunir gastronomía, historia y naturaleza.

Durante ambas jornadas, el predio ofrecerá un recorrido lleno de sabores y propuestas para todos los gustos: área de fuegos, stands de productos regionales, mercado de emprendedores, clases de cocina, degustaciones, y mucho más.

Páso a paso: cómo comprar las entradas

Las entradas se adquieren de forma sencilla en el sitio oficial miticket.rionegro.com.ar.

Para hacerlo, seguí estos pasos:

Ingresá a miticket.rionegro.com.ar. Buscá el evento “Festival Yo Como 2025”. Elegí el tipo de entrada (por día o abono por ambos días). Completá la compra con tus datos y medio de pago preferido. Vas a recibir tus tickets digitales por correo electrónico.

Atención: Si sos socio Club RÍO NEGRO tenés el beneficio de 2×1 en entradas. Podés aplicar el descuento en la misma plataforma de pago.

Quiénes participarán

Entre los invitados especiales estarán los reconocidos chefs Ximena Sáenz y Paco Almeida, dos referentes de la gastronomía nacional que compartirán su talento y su pasión con el público. También participarán productores, cocineros y embajadores gastronómicos de toda la Patagonia, que le darán identidad local a cada propuesta.

Una experiencia que une sabores, paisaje e historia

El predio de Humberto Canale, con sus más de 160 hectáreas de viñedos y construcciones centenarias, ofrecerá una experiencia completa: degustaciones de vinos, recorridos guiados y espacios para disfrutar al aire libre. En ese entorno único, el Festival Yo Como se consolida como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región y una cita imperdible para quienes disfrutan de la buena cocina y los encuentros al aire libre.