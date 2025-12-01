Yo Como 2025 en Roca: A qué hora cocinará Ximena Sáenz y cómo disfrutar de su clase gastronómica

El evento combina gastronomía, vino y cultura con el propósito de difundir la identidad regional a través de sus productos.

El Festival Yo Como 2025 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale de General Roca, con una programación que reunirá fuegos en vivo, clases gastronómicas, mercado regional, degustaciones de vinos patagónicos y shows musicales. Entre las figuras confirmadas, una de las más esperadas es la cocinera Ximena Sáenz, quien brindará su masterclass el sábado 6 a las 18 horas en el escenario principal.

Sáenz, reconocida por su paso por el programa Cocineros Argentinos y su actual trabajo en el canal El Gourmet, llega al valle con una propuesta basada en productos frescos y de estación, inspirada en los desarrollos productivos de la región. “Siempre decido a último momento qué es lo que voy a cocinar. Me gusta utilizar productos frescos, y sé que en el Valle hay mucho para aprovechar”, le expresó la cocinera a la periodista de RÍO NEGRO, Gladis Gutiérrez, en la previa del festival. Leé acá la nota completa.

La chef adelantó además que su participación tiene un condimento personal: “Estoy muy contenta de ir al Valle porque es el lugar de nacimiento de mi marido, Mariano Avellaneda. Su papá fue médico en el hospital de Roca y él nació allá. Me emociona que mi hija de siete meses conozca la ciudad de su papá”.

El Festival Yo Como reunirá durante el fin de semana a cocineros de Río Negro y Neuquén en un mismo predio, con demostraciones en vivo, propuestas al aire libre y un circuito gastronómico pensado para disfrutar durante toda la jornada. El mercado regional contará con productores locales que ofrecerán frutas, aceites, conservas, dulces, panes y elaboraciones artesanales. Por la tarde, el escenario concentrará las clases magistrales y presentaciones de los chefs invitados.

La presentación de Ximena será el domingo 7 de diciembre a las 20 hs en el escenario principal del evento.

También habrá espacio para las preparaciones tradicionales del Alto Valle, maridadas con vinos de la bodega anfitriona.

El evento combina gastronomía, vino y cultura con el propósito de difundir la identidad regional a través de sus productos. En cada clase, los cocineros muestran técnicas, cuentan historias y acercan al público a los procesos de producción y elaboración que definen el perfil gastronómico de la Patagonia.

Sáenz, que también es creadora de contenido y docente, gestiona dos restaurantes en Buenos Aires —Casa Sáenz Palermo y Casa Sáenz Belgrano— donde trabaja con ingredientes provenientes de distintas provincias. Su propuesta, explicó, está centrada en lo que llama cocina viva, que cambia con las estaciones y rescata sabores locales. “Busco que la gente sienta orgullo de lo que tenemos en Argentina y se conecte con lo que come”, expresó.

La cocinera destacó la evolución de los hábitos alimentarios en el país y valoró el interés creciente por los vegetales y los productos frescos. “Hay un cambio muy grande en la cultura culinaria. Encontramos un equilibrio entre la proteína y las verduras, y eso me parece muy positivo. Lo importante es disfrutar de comer rico, pero sin que sea pesado”, aseguró.

El sábado 6 cerrará con el show de Loli, mientras que el domingo 7 la banda Rock FCP será la encargada del cierre musical. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los espacios del festival, asistir a charlas, participar de degustaciones y presenciar las clases de cocina en vivo.

Las entradas siguen disponibles a través de miticket.rionegro.com.ar. Quienes ya habían adquirido sus tickets no deben realizar ningún trámite: las entradas mantienen su validez para las nuevas fechas.

