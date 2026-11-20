De un encuentro de polo al desembarco de Tesla en Argentina: la agenda confirmada de Javier Milei y su Gabinete

Luego de participar de la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) -donde reivindicó las políticas oficiales contra la discriminación hacia la comunidad judía y garantizó que los responsables de los atentados terroristas serán llevados ante la Justicia-, el presidente Javier Milei se prepara para encarar una agenda que incluye el desembarco de Tesla en Argentina.

La agenda de Javier Milei y su Gabinete

La agenda presidencial de este viernes 20 de noviembre comenzará a las 11:00, cuando el mandatario asista a un encuentro de polo en Cañuelas acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la actividad -enmarcada en las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos-, el jefe de Estado se reunirá con el referente histórico de esa disciplina en el país, Adolfo Cambiaso.

En paralelo, desde Alemania llegará la disertación del ministro Federico Sturzenegger, quien expondrá en la conferencia «Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany», organizada por la Fundación Friedrich Naumann en Düsseldorf. Allí presentará la experiencia oficial en la reducción de regulaciones, burocracia y barreras administrativas, contrastándola con el escenario germano y los reclamos del sector empresarial local.

Por la tarde, puntualmente a las 19:00, Javier Milei retomará el protagonismo en la escena local al participar del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, que se realizará en el barrio porteño de La Boca. La automotriz estadounidense fundada por Elon Musk dará así el primer paso para comercializar sus vehículos eléctricos en el país, desembarcando con dos de sus modelos más reconocidos, el Model 3 y el Model Y, en una apuesta que busca sumar un jugador de peso al creciente segmento de la movilidad sustentable.

Por último, el Gobierno confirmó que a lo largo de la jornada el ministro de Salud, Mario Lugones, formará parte de una cumbre de titulares de la cartera sanitaria del Mercosur en Uruguay.