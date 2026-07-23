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Yo Como

Fritatta de zucchini, espinaca y ricota: cómo hacer este rico plato de invierno

El aroma de semejante preparación invita a poner la mesa para disfrutarlo. Una receta que rinde para 4 personas. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Fritatta de zucchini, espinaca y ricota: cómo hacer este rico plato de invierno

El aroma de semejante preparación invita a poner la mesa para disfrutarlo. Una receta que rinde para 4 personas. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

zucchinis: 4

espinacas: 1 atado

ricota: 200 gr

huevos: 4

queso parmesano: 100 gr

nuez moscada, sal y pimienta: a gusto

perejil: c/n

Preparación

Cortar los zucchinis en 4 a lo largo y cocinarlos por 10 minutos con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta en horno fuerte.

Picar las hojas de espinaca en crudo. Desgranar la ricota con las manos. Rallar el queso parmesano. Mezclar todos los ingredientes agregando los huevos, perejil picado, nuez moscada, sal y pimienta.

En una placa o fuente, que pueda ir al horno, colocar la mezcla de huevos, espinaca y queso. Por arriba terminar con los zucchinis y llevar a horno fuerte por 25 minutos. Debe quedar bien jugosa en el medio, servir enseguida.


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