Tarta de duraznos y yogur: la combinación perfecta para un postre

Los gustos se dan en vida, por eso tenés que probar esta receta alucinante. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Tarta de duraznos y yogur: la combinación perfecta para un postre

Los gustos se dan en vida, por eso tenés que probar esta receta alucinante. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Lista de Ingredientes

huevos: 4

azúcar impalpable: 80 gr

mantequilla: 140 gr

harina 0000: 270 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

yogur natural sin azúcar: 450 gr

leche condensada: 400 gr

duraznos en almíbar: 1 lata

Preparación

1. Para la masa: En un bol poner 3 huevos con azúcar impalpable y batir hasta homogeneizar. Incorporar la mantequilla derretida y luego la harina junto con el polvo de hornear. Mezclar con una espátula, hasta lograr una masa pastosa.

2. Con la masa cubrir la base y los costados de un molde con ayuda de las manos. Llevar a heladera por 30 minutos.

3. Luego cubrir la masa con papel aluminio, agregar peso sobre el papel y hornear, en horno pre calentado, a 170º C por 20 minutos. Retirar del horno y reservar.

4. Para el relleno: en un bol poner el yogur junto con la leche condensada y jugo de limón. Mezclar hasta homogeneizar. Incorporar muy bien el huevo restante. Añadir los duraznos en trozos, sin el almíbar e incorporar.

5. Poner la preparación directa sobre la masa pre-horneada. Llevar a horno a 170º C por 25 minutos. Sacar, dejar enfriar y llevar a frío toda la noche antes de disfrutar.


Temas

Alimentación

Gastronomía

Postres
