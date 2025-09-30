Tarta de duraznos y yogur: la combinación perfecta para un postre

Lista de Ingredientes huevos: 4 azúcar impalpable: 80 gr mantequilla: 140 gr harina 0000: 270 gr polvo de hornear: 1 cdita. yogur natural sin azúcar: 450 gr leche condensada: 400 gr duraznos en almíbar: 1 lata

Preparación

1. Para la masa: En un bol poner 3 huevos con azúcar impalpable y batir hasta homogeneizar. Incorporar la mantequilla derretida y luego la harina junto con el polvo de hornear. Mezclar con una espátula, hasta lograr una masa pastosa.

2. Con la masa cubrir la base y los costados de un molde con ayuda de las manos. Llevar a heladera por 30 minutos.

3. Luego cubrir la masa con papel aluminio, agregar peso sobre el papel y hornear, en horno pre calentado, a 170º C por 20 minutos. Retirar del horno y reservar.

4. Para el relleno: en un bol poner el yogur junto con la leche condensada y jugo de limón. Mezclar hasta homogeneizar. Incorporar muy bien el huevo restante. Añadir los duraznos en trozos, sin el almíbar e incorporar.

5. Poner la preparación directa sobre la masa pre-horneada. Llevar a horno a 170º C por 25 minutos. Sacar, dejar enfriar y llevar a frío toda la noche antes de disfrutar.