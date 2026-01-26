Helado de cheesecake de limón sin máquina: la receta cremosa y refrescante ideal para el verano
Cremoso, refrescante y con el equilibrio justo de limón, este helado de cheesecake se prepara sin máquina y con ingredientes fáciles de conseguir.
Lista de Ingredientes
jugo de limón: 120 ml
leche condensada: 400 gramos
crema de leche fría: 600 gramos
queso crema: 150 gramos
galletas de manteca: 180 gramos
En los días de calor, los postres cítricos ganan protagonismo. El limón aporta frescura, equilibra lo dulce y deja una sensación liviana, ideal para el verano. En esa línea, el helado de cheesecake de limón sin máquina se presenta como una opción sencilla, cremosa y con un contraste irresistible gracias a las galletas trituradas.
La receta, creada por la chef y pastelera Lorena Salinas, combina la untuosidad del queso crema con el punto justo de acidez del limón, logrando un equilibrio que destaca desde la primera cucharada.
Paso a paso, sin complicaciones
- Hervir el jugo de limón hasta reducirlo a la mitad y dejar enfriar.
- Procesar el queso crema con la leche condensada y el jugo de limón hasta lograr una mezcla homogénea.
- Batir la crema de leche hasta punto mousse.
- Integrar todo con movimientos envolventes.
- Incorporar las galletas picadas.
- Llevar al freezer durante al menos 8 horas.
Un detalle clave: se recomienda retirar el helado del congelador entre 5 y 10 minutos antes de servirlo para que sea más fácil de porcionar.
Un helado con sabor intenso y textura suave
Uno de los secretos de esta preparación está en la forma de trabajar el limón. El jugo se hierve previamente hasta reducir su volumen, lo que:
- intensifica el sabor cítrico
- evita la formación de cristales de hielo
- mejora la textura final del helado
Además, la presencia de grasa y azúcar —aportadas por la crema de leche y la leche condensada— garantiza un resultado cremoso, aun sin utilizar heladora.
Imagen generada con IA.
