Helado de cheesecake de limón sin máquina: la receta cremosa y refrescante ideal para el verano

Lista de Ingredientes jugo de limón: 120 ml leche condensada: 400 gramos crema de leche fría: 600 gramos queso crema: 150 gramos galletas de manteca: 180 gramos

En los días de calor, los postres cítricos ganan protagonismo. El limón aporta frescura, equilibra lo dulce y deja una sensación liviana, ideal para el verano. En esa línea, el helado de cheesecake de limón sin máquina se presenta como una opción sencilla, cremosa y con un contraste irresistible gracias a las galletas trituradas.

La receta, creada por la chef y pastelera Lorena Salinas, combina la untuosidad del queso crema con el punto justo de acidez del limón, logrando un equilibrio que destaca desde la primera cucharada.

Paso a paso, sin complicaciones

Hervir el jugo de limón hasta reducirlo a la mitad y dejar enfriar.

Procesar el queso crema con la leche condensada y el jugo de limón hasta lograr una mezcla homogénea.

Batir la crema de leche hasta punto mousse.

Integrar todo con movimientos envolventes.

Incorporar las galletas picadas.

Llevar al freezer durante al menos 8 horas.

Un detalle clave: se recomienda retirar el helado del congelador entre 5 y 10 minutos antes de servirlo para que sea más fácil de porcionar.

Un helado con sabor intenso y textura suave

Uno de los secretos de esta preparación está en la forma de trabajar el limón. El jugo se hierve previamente hasta reducir su volumen, lo que:

intensifica el sabor cítrico

evita la formación de cristales de hielo

mejora la textura final del helado

Además, la presencia de grasa y azúcar —aportadas por la crema de leche y la leche condensada— garantiza un resultado cremoso, aun sin utilizar heladora.

Imagen generada con IA.