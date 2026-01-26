Cómo hacer una torre tipo Rogel sin amasar: versión fácil y rendidora

Lista de Ingredientes tapas de empanadas hojaldradas: 24 dulce de leche: 800 gramos claras: 2 azucar: (el doble del peso de las claras)

Sin amasados eternos ni técnicas complejas, esta torre golosa tipo Rogel se volvió protagonista de una celebración familiar y demuestra que, con ingenio y productos simples, se puede lograr un postre clásico, abundante y cargado de afecto.

La receta, compartida por en redes, propone una variante práctica del tradicional Rogel: en lugar de capas de masa casera, se utilizan discos de empanadas de hojaldre, que se hornean hasta quedar dorados y crocantes. El resultado es una torre generosa, rellena con dulce de leche y coronada con merengue suizo hecho al microondas.

Paso a paso, sin secretos

Los discos se estiran, se pinchan con tenedor y se hornean hasta dorar. Una vez fríos, comienza el armado: una base mínima de dulce de leche para que la torre no se deslice y, capa por capa, hojaldre y relleno generoso. A medida que se superponen, se presionan suavemente para que el dulce se impregne bien en la masa.

El toque final llega con el merengue suizo exprés, preparado en pocos minutos alternando batido y microondas. Para quienes sienten el aroma a huevo, una gota de esencia de vainilla o jugo de limón ayuda a equilibrar el sabor.