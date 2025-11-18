Instalaciones Comerciales, una solución en cuestión de equipamiento gastronómico en Neuquén capital

Instalaciones Comerciales es una empresa familiar ubicada en Neuquén capital que, desde hace 20 años trabaja en dar soluciones prácticas a pymes e industrias medianas, depende el rubro. Venden equipamiento a restaurantes, panaderías, carnicerías, fiambrerías, supermercados, todas máquinas medianas.

Entre sus unidades de negocios está el bazar gastronómico, herramientas que le dan complemento a la cocina industrial. Tienen todo en cubiertos y vajilla. “Tenemos todo lo que es soluciones para el chef, para la cocina, para el servicio posterior y la tercera unidad de negocios que manejamos es la que le da respaldo al equipamiento, el post venta, donde hacemos el mantenimiento de las máquinas de nuestros clientes”, comentó Carlos de León, gerente de la empresa.



“Esta empresa nace con la idea de resolver con tecnología problemas del rubro gastronómico. Empezamos vendiendo balanzas electrónicas cuando todavía había de las analógicas. Luego vinieron las heladeras vitrina, las cortadoras de fiambre, las cocinas gastronómicas. De todo ese equipamiento aparece luego lo que el bazar”, comentó.

La empresa abarca todo el Alto Valle, proveen equipamiento a casi todo el interior de Neuquén y hace unos meses están trabajando el e-commerce.