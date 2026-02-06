Las Grutas: hoy empieza festival gastronómico en la Segunda Bajada. La agenda para no perderse nada

En la región atlántica rionegrina hay una cultura gastronómica popular que nació de la proximidad, la necesidad y la inmediatez. En un inicio ésta fue una cocina del hambre, bien pobre y básica. Desde aquellos tiempos a estos, la cocina evolucionó a una fascinante postal de mar donde los chefs le agregaron estrellas y sofisticación a los platos que por aquí se ofrecen a los paladares más exigentes. Haciéndola ahora toda una aventura de placer para vecinos, turistas y visitantes, quienes desde hoy hasta el próximo domingo vivirán para degustar el Festival Punto Río Negro, en la 2ª Bajada del balneario Las Grutas.

También las bodegas de la Ruta del Vino de Río Negro tendrán un protagonismo destacadísimo en esta movida gastronómica provincial.

Los platos más tradicionales y modernos se cocinarán en el Primer Festival Punto Río Negro, en Las Grutas.

Organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del gobierno de Río Negro la movida convocó a más de 20 productores, emprendedores locales, chefs, bartenders y bodegueros que forman parte de la Feria Punto Río Negro, para ofrecer sus productos del mar, aceite de oliva, alimentos rionegrinos y producciones con valor agregado que reflejan el trabajo y la diversidad del territorio.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda continua de actividades, que incluye cocina y coctelería en vivo, degustaciones, vinos rionegrinos, DJ en vivo y el espacio Infancias Punto Río Negro, con propuestas lúdicas y educativas vinculadas al mar y al ambiente.

Todo empieza hoy a las 19, en la Segunda Bajada

¿Qué chefs participarán? ¿Qué van a cocinar?

“Habrá empanadas de pesca blanca con sabor a mar (abadejo, merluza, salmón blanco y pez gallo); también se cocinarán otras de calabaza, cebolla morada, frutos secos y queso azul, que nos remitarán al Valle. Uniremos la cordillera y el mar con unos pinchos de mariscos y trucha, unidos a una emulsión de criolla con frutos rojos. Cocinaremos tarteletas de frutos rojos, frutas glaseadas, crocante de frutos secos y salsa de chocolate”, adelanta Lili Molinas, quien cocinará con su colega Germá Namor de El Bolsón. La cocinera y pastelera Majo Marini y Aníbal Ramírez, chef del Hotel Sheraton de Bariloche son parte de este festival. Leonardo Perazzoli y Martín Baquero también son parte de la troupe profesional.

La bartender Maru Ávila: los cócteles que diseñó para ofrecer

La carta de la coctelería la diseñó Maru Avíla, una de las bartenders top de la Patagonia, quien llega desde Bariloche a este balneario, con todo su arte. Ella es embajadora de la gastronomía de esta provincia.

“Este fin de semana estaré a cargo de una barra de cócteles construida íntegramente a partir de insumos elaborados en distintos puntos de la provincia. La carta propone opciones con y sin alcohol, y pone en valor bebidas rionegrinas como vermut, fernet, red bitter, gin, vinos, sidras, aguardiente y whisky, acompañadas por una selección de botánicos y hierbas locales como flor de sauco, pañil, mosqueta y palo piche entre otras. Hace algunos años era impensado poder diseñar una propuesta tan completa utilizando exclusivamente productos provinciales; hoy hacerlo no solo es posible, sino que representa una enorme satisfacción y una oportunidad para comunicar, desde la barra, la diversidad y la potencia de la matriz productiva de Río Negro”, cuenta Maru Avila a “Río Negro”.

Además de esta propuesta de cócteles de autor, la barra contará también con una selección de cócteles clásicos como gin tonic, Negroni, vermut y whisky, pensados como un puente entre la coctelería tradicional y la identidad productiva de la provincia. ¿Quién querrá perderse esta gloria?

Grilla hoy viernes

20 hs. Germán Namor cocina con productos de El Bolsón.

21 hs, vinos de Río Negro con la sommelier Kateherina Iogna.

22 hs, “Cheese cake de daiquiri con compota de duraznos con aceite de oliva y tomillo”, a cargo de María José Marini, de La Celestina del Mar – Las Grutas y La Celestina Viedma.

22.30 hs, cierre con los cócteles de Maru Avila.

Grilla sábado

20 hs, presentacion del plato Ganador del Seminario Punto Rio Negro “Alma Atlántica” de Roque Robles y Milena Paz Pil, estudiantes del Instituto de Formación Continua de San Antonio Oeste.

21 hs, vinos de Río Negro a cargo de Kateherina Iogna.

22 hs, presentación del Plato de Oro 2025 de Bariloche a la Carta 2025 y Postre ganador Bariloche a la Carta 2024 a cargo de Aníbal Ramirez, chef ejecutivo Sheraton Bariloche.

22.30 hs, coctelería con Anaclara Barbosa.

Domingo

21 hs, presentación Menú de Río Negro a cargo de la cocinera Lili Molinas

21.30 , los vinos de Rio Negro con Iogna.

22.30, cierre del festival con la coctelería rionegrina de Maru Avila.

GRILLA INFANCIAS PUNTO RIO NEGRO

Viernes, sábado y domingo

20 y 22 hs, valvas y colores

20.15 y 22.15 hs, magia sobre cuerdas

20.30 y 22.30 hs el desafío del Lago al Mar

Y de 20 a 22 hs. “Detectives en el Mar: los secretos de un observador pesquero”. A cargo de técnicos del CIMAS (Centro de Investigaciones Marítimas Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Almirante Storni»)

Restaurantes que se suman

Al festival se sumaron cinco restaurantes a los que se les entregarán 60 porciones de bastones de merluza y langostinos para que obsequien a sus comensales en el marco de una acción Punto Rio Negro para promocionar en los restaurantes los productos de mar. Leo Perazzoli y Lili Molina son los responsables de esta movida con los restaurantes locales, que son Del Azul de Las torres, Il Vusubio, Rubí, 40 café bar y Orión.