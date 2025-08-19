Las Grutas se prepara para un viaje sensorial con la edición de Mar Di Vino

El sábado 13 de septiembre de 2025, el atardecer de Las Grutas se mezclará con sabores y aromas distintos. La segunda bajada se transformará en escenario de un encuentro único: Mar Di Vino, una propuesta que celebra la unión entre los sabores patagónicos, el arte y la inmensidad del mar.

El evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, desde las 18, con una copa en mano y el horizonte del Golfo San Matías como telón de fondo. Allí, la sommelier Pamela Álvarez guiará una degustación que reunirá algunas de las mejores etiquetas de la región: Agrestis, Antigua Bodega Patagónica, Tronelli, Moschini, Don Amaro, entre otras.

La experiencia se expandirá más allá del vino. Habrá una cata de aceites de oliva a cargo de Oleosan y un recorrido gastronómico creado por la chef Lili Molinas, quien desplegará un patio de fuegos al atardecer con sabores que nacen del propio golfo.

El arte y la música acompañarán la velada: las artistas Cecilia Barroso y Loretta Antique intervendrán el espacio con su impronta creativa, mientras que el DJ Juan Cruz Osovnikar pondrá ritmo y atmósfera a la noche.

Las entradas son limitadas y las reservas ya están disponibles al 2934 467651.