Las Grutas se prepara para un viaje sensorial con la edición de Mar Di Vino

Una experiencia única para disfrutar de buena gastronomía, arte, música y excelentes vinos, todo un tremendo marco natural.

El sábado 13 de septiembre de 2025, el atardecer de Las Grutas se mezclará con sabores y aromas distintos. La segunda bajada se transformará en escenario de un encuentro único: Mar Di Vino, una propuesta que celebra la unión entre los sabores patagónicos, el arte y la inmensidad del mar.

El evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, desde las 18, con una copa en mano y el horizonte del Golfo San Matías como telón de fondo. Allí, la sommelier Pamela Álvarez guiará una degustación que reunirá algunas de las mejores etiquetas de la región: Agrestis, Antigua Bodega Patagónica, Tronelli, Moschini, Don Amaro, entre otras.

La experiencia se expandirá más allá del vino. Habrá una cata de aceites de oliva a cargo de Oleosan y un recorrido gastronómico creado por la chef Lili Molinas, quien desplegará un patio de fuegos al atardecer con sabores que nacen del propio golfo.

El arte y la música acompañarán la velada: las artistas Cecilia Barroso y Loretta Antique intervendrán el espacio con su impronta creativa, mientras que el DJ Juan Cruz Osovnikar pondrá ritmo y atmósfera a la noche.

Las entradas son limitadas y las reservas ya están disponibles al 2934 467651.


