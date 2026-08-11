Así es el enorme campo vinculado a Lionel Messi en Argentina: 6.800 hectáreas con yerba mate, arroz y ganado

Lejos de las canchas y de las propiedades de lujo que suelen ocupar las noticias sobre Lionel Messi, existe una historia mucho menos conocida relacionada con una enorme extensión de tierra productiva en el nordeste argentino. Se trata de Rincón Chico, una estancia de unas 6.800 hectáreas ubicada en Corrientes, cerca del límite con Misiones, cuya compra fue atribuida a la familia del futbolista hace más de una década.

La operación trascendió en 2015, cuando distintos medios informaron que Jorge Messi, padre del capitán argentino, habría adquirido el establecimiento. En aquel momento se habló de una inversión cercana a los 20 millones de dólares, aunque ese monto no cuenta con confirmación documental pública y desde el entorno familiar también circularon desmentidas.

Por eso, Rincón Chico se presenta como una propiedad históricamente vinculada por diferentes publicaciones periodísticas a la familia Messi.

La historia volvió a tomar relevancia en 2026: Forbes Brasil mencionó nuevamente el establecimiento al analizar las inversiones agropecuarias asociadas a grandes figuras del fútbol internacional.

Rincón Chico: 6.800 hectáreas en el nordeste de Corrientes

La estancia está ubicada en la zona de San Carlos, en el departamento correntino de Ituzaingó, próxima al límite con Misiones.

Son alrededor de 6.800 hectáreas, es decir, unos 68 kilómetros cuadrados de superficie. Su ubicación resulta especialmente interesante desde el punto de vista productivo porque se encuentra dentro de una región donde conviven diferentes actividades agropecuarias.

Cuando trascendió la operación, las publicaciones locales describieron al establecimiento como un importante campo de la zona con potencial productivo diversificado.

Yerba mate, arroz, ganadería y actividad forestal

Una de las particularidades atribuidas a Rincón Chico es precisamente la variedad de actividades que permite desarrollar dentro de una misma propiedad.

Vieja entrada a la estancia

Las informaciones publicadas sobre el establecimiento mencionan ganadería bovina, arroz, plantaciones de yerba mate y actividad forestal.

La combinación tiene relación directa con su ubicación geográfica.

Corrientes posee una fuerte tradición ganadera y arrocera, además de una importante industria forestal. El noreste provincial se encuentra, además, próximo al corazón yerbatero de Misiones y Corrientes.

Desde esa perspectiva, una propiedad de estas dimensiones representa mucho más que tierra: puede combinar valorización inmobiliaria con diferentes actividades productivas.

La operación que en 2015 fue atribuida a Jorge Messi

La historia comenzó a circular públicamente en mayo de 2015.

La Política Online informó entonces que Jorge Messi habría adquirido Rincón Chico, una propiedad que anteriormente había estado en manos de un empresario español relacionado con la industria petrolera.

Según aquella publicación, la operación habría alcanzado aproximadamente 20 millones de dólares.

El dato fue posteriormente reproducido por diferentes medios de Corrientes y Misiones. Sin embargo, no existe información pública suficiente para presentar esa cifra como un valor oficialmente confirmado de compraventa.

También hubo versiones contradictorias. El Territorio publicó pocos días después que desde el entorno de los Messi negaban la adquisición del campo, aunque la estancia siguió apareciendo posteriormente en publicaciones relacionadas con las inversiones del futbolista y su familia.

Forbes volvió a relacionar a Messi con el campo en 2026

Más de una década después, la historia reapareció.

En junio de 2026, Forbes Brasil publicó un artículo sobre grandes figuras del fútbol vinculadas con inversiones agropecuarias e incluyó a Messi.

La publicación mencionó específicamente una propiedad de 6.800 hectáreas en Corrientes, asociándola con producción de ganado, arroz y yerba mate.

La referencia resulta relevante porque muestra que, pese a las versiones encontradas que existieron cuando trascendió la operación, Rincón Chico continúa siendo vinculada internacionalmente con el patrimonio o las inversiones relacionadas con Messi.

No obstante, esa publicación tampoco permite determinar por sí sola la titularidad registral actual del establecimiento.

Un tradicional casco de estancia en medio del campo correntino

Rincón Chico no fue presentada únicamente como una enorme extensión de tierra.

Las crónicas publicadas cuando trascendió la supuesta operación mencionaban también un casco de estancia y diferentes instalaciones vinculadas con la explotación rural.

Incluso circularon versiones sobre la eventual construcción de una pista para facilitar el acceso aéreo al establecimiento, aunque ese proyecto no debería presentarse como un hecho confirmado.

En propiedades de semejante escala, las construcciones representan apenas una pequeña parte del conjunto: el verdadero activo está en la tierra y en su capacidad productiva.

Por qué las grandes extensiones de tierra funcionan como inversión

La posible apuesta de los Messi por el campo encaja dentro de una estrategia tradicional de diversificación patrimonial.

La tierra rural tiene una característica que la diferencia de muchos activos financieros: es un recurso limitado que, cuando además es productivo, puede generar rentabilidad mediante actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Esto no significa que comprar campos garantice ganancias ni que estén protegidos automáticamente frente a cualquier crisis. Su valor depende de numerosos factores: ubicación, productividad, disponibilidad de agua, infraestructura, precios internacionales, costos, impuestos y contexto económico.

Pero para patrimonios elevados puede funcionar como una herramienta de diversificación a largo plazo, especialmente cuando se combina la propiedad del suelo con producción.

Messi y una cartera que va mucho más allá del fútbol

A lo largo de los años, Messi fue diversificando su actividad económica fuera de las canchas.

iProfesional repasó en 2026 los negocios de los futbolistas de la Selección Argentina y destacó, en el caso del rosarino, inversiones y emprendimientos vinculados con diferentes sectores, entre ellos el inmobiliario.

La historia de Rincón Chico mostraría una faceta distinta: la apuesta por activos rurales y productivos dentro de Argentina.

No sería, además, el único campo relacionado periodísticamente con la familia. En 2015 también se informó sobre una inversión previa en tierras de Entre Ríos, aunque nuevamente se trata de información surgida de fuentes periodísticas y no de datos patrimoniales divulgados oficialmente por Messi.

Una propiedad rodeada de versiones, pero que vuelve a estar bajo la mirada internacional

Sí está documentado que en 2015 distintos medios informaron sobre una operación atribuida a Jorge Messi. También está documentado que hubo desmentidas desde su entorno. Y en 2026 Forbes Brasil volvió a relacionar a Lionel Messi con una propiedad rural de 6.800 hectáreas en Corrientes.

Lo que no puede afirmarse con la misma certeza, sin consultar información registral actualizada, es quién figura hoy como propietario legal de Rincón Chico ni si los 20 millones de dólares mencionados en 2015 fueron efectivamente el precio final de la operación.

Con esas salvedades, la estancia sigue siendo una de las inversiones más curiosas vinculadas públicamente al universo empresarial de la familia Messi: miles de hectáreas en el nordeste argentino, en una región donde conviven yerba mate, arroz, bosques y ganadería, muy lejos del mundo del fútbol que convirtió al rosarino en una figura global.