Diego Santilli sumará poder en el directorio de YPF y ejercerá ad honorem

Diego Santilli fue clave para las modificacions en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. (Foto: Clarín Fotografía)

En un movimiento estratégico que consolida su volumen político dentro del Gabinete libertario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación formal del Estado Nacional dentro del directorio de YPF S.A.. El funcionario ocupará el sillón reservado para las acciones Clase A —la histórica «acción de oro»— y formalizó por escrito que ejercerá el cargo sin percibir honorarios, dietas ni compensación económica alguna.

La renuncia sueldo por sueldo y la sombra del caso Manuel Adorni

A través de una nota fechada este 10 de agosto y dirigida a la mesa ejecutiva de la petrolera en Buenos Aires, el ministro coordinador dejó asentada la renuncia «expresa e irrevocable» a todo tipo de percepción financiera mientras dure su mandato:

Conceptos alcanzados: la renuncia abarca honorarios, dietas, viáticos, retribuciones extraordinarias y cualquier concepto económico derivado del ejercicio del puesto.

la renuncia abarca honorarios, dietas, viáticos, retribuciones extraordinarias y cualquier concepto económico derivado del ejercicio del puesto. El antecedente previo: el lugar en la petrolera había quedado vacante tras la escandalosa salida del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni , salpicado por investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio.

el lugar en la petrolera había quedado vacante tras la escandalosa salida del ex jefe de Gabinete, , salpicado por investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio. Resguardo del Estado: con este nombramiento, Santilli pasa a integrar el cuerpo de 11 directores titulares para resguardar los intereses nacionales en la conducción ejecutiva de la firma.

El poder de la «Acción de Oro» en las decisiones energéticas

El rol que asume el jefe de Ministros no es meramente decorativo. Dentro del estatuto societario de YPF, la representación de las acciones Clase A le otorga al Estado Nacional atribuciones exclusivas que resultan determinantes para el futuro del desarrollo hidrocarburífero en la Patagonia:

Poder de veto: capacidad de congelar decisiones de la Asamblea de Accionistas sobre fusiones, cesión de activos o reorganización societaria.

capacidad de congelar decisiones de la Asamblea de Accionistas sobre fusiones, cesión de activos o reorganización societaria. Límite a privatizaciones: la firma estatal conserva una cláusula de resguardo institucional ante cualquier intento de liquidación o venta de activos estratégicos.

la firma estatal conserva una cláusula de resguardo institucional ante cualquier intento de liquidación o venta de activos estratégicos. Línea directa con el Plan de Inversiones: Santilli tendrá voz y voto sobre la hoja de ruta operativa de la compañía, donde el megaproyecto de exportación de GNL (Vaca Muerta Sur) y las fracturas en el no convencional concentran el grueso del presupuesto.

La llegada del funcionario al directorio petrolero se produce en paralelo a su rol como principal negociador parlamentario del Gobierno. Santilli encabeza gestiones contrarreloj con diez gobernadores para abroquelar los votos en el Senado y sancionar la ley de Zonas Frías sin modificaciones, prometiendo abrir un expediente separado para las «zonas cálidas».

Asimismo, este jueves 13 de agosto viajará a Catamarca junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para mostrar gestión territorial. Se reunirán con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez (Santiago del Estero) para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra clave de $99.769 millones financiada por el BID para garantizar suministro de agua potable a más de 35.000 habitantes.