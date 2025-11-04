Mini volcanes de chocolate… ¡irresistibles!

Lista de Ingredientes chocolate semiamargo: 115 gr manteca / mantequilla: 75 gr azúcar: 75 gr huevos: 4 harina 0000: 75 gr cacao amargo: c/n

Preparación

Colocar el chocolate semi amargo y la manteca en un bol. Fundir ambos ingredientes a baño maría, por completo. Reservar.

En otro bol colocar los huevos y el azúcar. Batir intensamente para disolver el azúcar y generar aire en la mezcla hasta que se vea espumoso. Verter el chocolate fundido sobre los huevos y batir ligeramente para incorporar. Agregar la harina, en lo posible tamizada, e incorporar.

Enmantecar los moldes y opcionalmente colocar un circulo de papel manteca en la base. Luego espolvorearlos con cacao, golpeando y girando el molde para cubrir toda la superficie. En un molde para muffins/cupcakes con moldes individuales de 5 cm (base) x 7cm (boca) x 3cm (altura), verter la mezcla en cada molde y llenar hasta 3/4 de la capacidad. Colocar el molde en el freezer hasta que la preparación esté congelada, entre 30 minutos y 1 hora.

Retirar del freezer y hornear (horno precalentado) a 190º C durante 10 minutos. Es una cocción corta, hay que prestar atención a medida que se cocinan los volcanes. Luego de unos minutos el centro crece y a simple vista se debe ver cocido. En ese momento se retira del horno y servir en el momento.

Desmoldar con cuidado, colocar el volcán boca abajo sobre un plato y acompañar con un poco de crema de leche líquida, también puede ser montada o directamente una bocha de helado. Luego espolvorear cacao o azúcar impalpable y ya está listo para disfrutar.