Mousse de naranja: una receta fresca, cremosa y fácil de preparar
Una opción fresca y cremosa para aprovechar el sabor de las naranjas. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta mousse se convierte en un postre ideal para disfrutar bien frío.
La naranja es una de las frutas más versátiles de la cocina. Además de consumirse fresca o en jugos, su sabor y aroma permiten incorporarla en preparaciones dulces como esta mousse, una alternativa liviana y refrescante para disfrutar como postre.
La receta combina el jugo y la ralladura de naranja con una base cremosa y aireada. El resultado es un postre suave, con un marcado sabor cítrico y que puede prepararse con anticipación para tener listo después de una comida.
Ingredientes
- 4 naranjas
- 3 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 200 mililitros de crema de leche
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 gramos)
- 3 cucharadas de agua
- Ralladura de una naranja
Cómo preparar la mousse de naranja
Primero, exprimir las naranjas hasta obtener unos 200 mililitros de jugo y reservar la ralladura.
Separar las claras de las yemas. Batir las yemas junto con el azúcar hasta conseguir una mezcla cremosa. Incorporar el jugo y la ralladura de naranja.
Por otro lado, hidratar la gelatina sin sabor con las tres cucharadas de agua y disolverla. Agregarla a la preparación anterior e integrar bien.
Batir la crema de leche hasta que tome cuerpo e incorporarla suavemente. Luego, batir las claras a punto de nieve y sumarlas con movimientos envolventes para mantener la textura aireada característica de la mousse.
Repartir la preparación en vasos o copas y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas.
Antes de servir, se puede decorar con ralladura de naranja o pequeños gajos de la fruta.
Comentarios