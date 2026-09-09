Mousse de naranja: una receta fresca, cremosa y fácil de preparar

La naranja es una de las frutas más versátiles de la cocina. Además de consumirse fresca o en jugos, su sabor y aroma permiten incorporarla en preparaciones dulces como esta mousse, una alternativa liviana y refrescante para disfrutar como postre.

La receta combina el jugo y la ralladura de naranja con una base cremosa y aireada. El resultado es un postre suave, con un marcado sabor cítrico y que puede prepararse con anticipación para tener listo después de una comida.

Ingredientes

4 naranjas

3 huevos

100 gramos de azúcar

200 mililitros de crema de leche

1 sobre de gelatina sin sabor (7 gramos)

3 cucharadas de agua

Ralladura de una naranja

Cómo preparar la mousse de naranja

Primero, exprimir las naranjas hasta obtener unos 200 mililitros de jugo y reservar la ralladura.

Separar las claras de las yemas. Batir las yemas junto con el azúcar hasta conseguir una mezcla cremosa. Incorporar el jugo y la ralladura de naranja.

Por otro lado, hidratar la gelatina sin sabor con las tres cucharadas de agua y disolverla. Agregarla a la preparación anterior e integrar bien.

Batir la crema de leche hasta que tome cuerpo e incorporarla suavemente. Luego, batir las claras a punto de nieve y sumarlas con movimientos envolventes para mantener la textura aireada característica de la mousse.

Repartir la preparación en vasos o copas y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas.

Antes de servir, se puede decorar con ralladura de naranja o pequeños gajos de la fruta.