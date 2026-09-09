¿Cómo será trabajar en el futuro? Bariloche abre el debate sobre inteligencia artificial y los jóvenes

El avance de la inteligencia artificial (IA) plantea muchas dudas sobre todo a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral: ¿Qué habilidades serán necesarias para trabajar en los próximos años?

Ese será uno de los ejes de una charla que se hará el 19 de septiembre en San Carlos de Bariloche, en el marco de la presentación de «Impulso 100x», una iniciativa destinada a jóvenes que propone acercarlos a las nuevas herramientas y así prepararlos para el futuro.

El encuentro contará con la participación de Joan Cwaik (docente y divulgador, especializado en tecnologías emergentes y sociedad), su exposición pondrá el foco en cómo la IA y los algoritmos están modificando la manera de trabajar.

La jornada continuará con Fabrizio Guaglianone (Arquitecto de soluciones de IA). El especialista a cargo del diseño de la propuesta formativa profundizará sobre la importancia de adquirir conocimientos vinculados con la IA ante un escenario laboral en constante transformación.

Además, el encuentro tiene el objetivo de abrir las inscripciones a Impulso 100x, presentada como la primera instancia formativa de Impulso Joven enfocada en IA. Esta busca que los participantes se capaciten e interioricen en estas tecnologías y mostrar nuevas oportunidades.

La actividad será gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden registrarse a través de TuTicketQR.