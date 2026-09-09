El EPEN licitó la obra clave para blindar el sistema eléctrico del sur de Neuquén: qué empresas se presentaron

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) dio el paso definitivo en el proceso de licitación de la obra con una infraestructura fundamental para potenciar el suministro en la región cordillerana.

El acto se llevó adelante en la Casa de Gobierno, en un encuentro que reunió al gobernador Rolando Figueroa, al ministro Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset y al presidente del EPEN , Mario Moya. También estuvieron los intendentes Carlos Saloniti de San Martín de los Andes, Luis Madueño de Junín de los Andes y Lucrecio Varela de Las Coloradas.

En el encuentro se expusieron los desafíos de planeamiento que demanda el crecimiento demográfico y turístico que registra la zona de los Lagos del Sur.

Claves del proyecto

Con un presupuesto de más de 14.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 489 días corridos, se incorporará un tercer transformador de potencia de 30 MVA, 132/34,5/13,8 kV, sumado a la construcción de celdas de media tensión, la ampliación del predio, un nuevo muro perimetral, accesos de hormigón y un edificio operativo.

Esto se complementa con la previa adquisición del transformador principal por la empresa Tadeo Czerweny S.A por cerca de 3.000 millones de pesos. Las empresas que se presentaron fueron Electrificadora del Valle SA, Electroingeniería ICA SA, e IPE Energía SA.

Del fin de la autogeneración al desarrollo productivo

Los mandatarios municipales de la zona pusieron el foco en el cambio económico y social que significa la obra para los destinos.

Varela, señaló durante la apertura de sobres que la obra va a permitir «solucionar definitivamente de fondo y darle la posibilidad también a otros emprendimientos productivos, como hacer estancias», remarcando además que la energía no solamente se desarrolla en la comunidad o el confort del domicilio, sino que da oportunidades.

Por su parte, Saloniti enfatizó que «sin el Estado que invierta en estas obras no hay desarrollo posible, ni inmobiliario, ni un sector privado que pueda avanzar», y sostuvo que con esta intervención se cierra un capítulo en San Martín donde el déficit estaba presente.

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, resumió el sentido de la iniciativa al asegurar ante las autoridades provinciales que «esta obra no es solamente energizar, es progreso, futuro y desarrollo».