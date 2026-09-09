Tras el relevamiento de la Ruta 22 y 151, Río Negro definió aspectos técnicos del crédito de USD 60 millones

Provincia Las obras en las rutas 22 y 151 podrían avanzar antes del primer desembolso. Foto: Gobierno de Río Negro.

Tras el relevamiento que se desplegó durante dos días, los equipos técnicos avanzaron este miércoles en la definición de aspectos técnicos del crédito de USD 60 millones que Río Negro gestiona para intervenir sectores críticos de las rutas nacionales 151 y 22.

La reunión permitió revisar el programa de obras y determinar qué tramos pueden avanzar más rápidamente, de acuerdo con la situación contractual de cada uno. Mientras algunos sectores están liberados, otros todavía requieren que Nación los libere para que la Provincia pueda intervenir.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, el relevamiento permitió además que Fonplata avalara el diagnóstico realizado por el organismo sobre el estado de las rutas y las intervenciones previstas, luego de recorrer en territorio los sectores incluidos en el programa de obras.

La reunión se realizó en la secretaria de Energía y Ambiente de Cipolletti. Foto: Gobierno de Río Negro.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, destacó que la misión permitió que los representantes de Fonplata y Nación conocieran directamente las condiciones de los corredores. “Tanto la gente de Fonplata como Nación se está llevando la impresión in situ, con sus propios ojos de en qué situación están las rutas”, señaló.

Como ejemplo concreto, mencionó la rotonda de Choele Choel, que ya tiene un contratista y donde la Provincia busca avanzar mediante un convenio con Nación y la empresa que actualmente tiene a cargo la obra. “La vieron, entienden la necesidad, lo avalan también, no habría ningún problema, ni de parte del Banco Fonplata, ni de parte de Nación”, afirmó.

Las obras en las rutas 22 y 151 podrían avanzar antes del primer desembolso

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el cronograma de la operación. Según explicó Sánchez, Fonplata tiene previsto tratar el financiamiento en su directorio a principios de noviembre y el primer desembolso se estima para enero.

Sin embargo, la Provincia no tendrá que esperar hasta la llegada de esos fondos para avanzar con los pasos previos. “No es que tenemos que esperar que pase el directorio, después que venga lo que pase, todas las aprobaciones de Nación y que se firma el contrato, y esperar el primer desembolso que se estima que será en enero, no tenemos que esperar todo eso. Se puede avanzar antes”, afirmó.

Sánchez explicó además que el banco podrá reconocer dentro del préstamo determinados gastos que Río Negro realice previamente.

En paralelo, Vialidad Rionegrina trabaja en terminar los proyectos, una instancia que será determinante para establecer cuándo podrán comenzar las obras. Martín Camiña, titular de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), explicó que, una vez que estén listos los pliegos, podrán iniciarse los procesos de contratación aun cuando el financiamiento continúe en trámite.

“Ni bien estén los pliegos, se va a empezar a trabajar, inclusive se pueden iniciar los procesos licitorios en paralelo a la gestión del financiamiento”, explicó. La estrategia permitirá que, una vez disponible el crédito, las obras puedan ser adjudicadas directamente y evitar así demoras en esa etapa.

Las urgencias y los tramos que pueden avanzar primero

La primera etapa del préstamo estará enfocada en las intervenciones más urgentes de las rutas 22 y 151. Camiña explicó que el objetivo inicial es atender los problemas que afectan directamente la circulación. “Esta primera etapa que se va a atender con el préstamo es la urgencia que es arreglar cuestiones que hacen a la seguridad y a la transitabilidad básica de los vehículos”, afirmó.

Dentro de ese esquema también se definió que no todas las obras podrán comenzar al mismo tiempo. El préstamo contempla una serie de intervenciones ya identificadas, pero el orden estará condicionado por la situación contractual de cada tramo.

Los primeros procesos podrán avanzar en las zonas que ya están liberadas, mientras que el resto de las intervenciones quedará condicionado a la liberación o regularización de los contratos vigentes.

Entre los sectores que pueden avanzar está la Ruta 151 desde el kilómetro 109 en adelante. Sánchez indicó que ese tramo está liberado y que Vialidad Rionegrina ya trabaja en el proyecto para luego licitarlo. También mencionó el sector de la Ruta 22 entre el río Colorado y Choele Choel, donde “no hay ningún contrato abierto” y la Provincia podría avanzar con una licitación.

La recorrida también permitió revisar otros tipos de intervenciones que podrían formar parte del programa. Camiña señaló que el préstamo contempla una serie de obras además de las primeras urgencias y que su incorporación dependerá de la liberación y regularización de los contratos existentes.