Los condenaron por golpear a personal de una cárcel y a un policía de Neuquén

En dos causas judiciales independientes impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Justicia de Neuquén dictó el cómputo de pena para un preso que hirió a un celador en Junín de los Andes y declaró la responsabilidad penal de un joven que agredió a un efectivo policial durante un procedimiento en Plaza Huincul.

Unificación de pena tras un ataque con arma blanca en prisión

En el primer legajo, la asistente letrada Lucila Maggiora arribó a un acuerdo abreviado con la defensa de Gastón Ezequiel Aguilera, un interno de la Unidad de Detención N° 41 de Junín de los Andes que reconoció su autoría en los delitos de lesiones leves calificadas y daño calificado, en concurso real.

El hecho principal se registró la mañana del 16 de abril de 2026, alrededor de las 8:10, cuando Aguilera atacó con un cuchillo a un celador que se aproximaba a su celda. A pesar de lograr defenderse, la víctima sufrió un corte en la mano izquierda. Horas después, tras ser notificado de una medida disciplinaria por la agresión, el imputado destruyó el lavatorio de su celda.

El juez Maximiliano Bagnat homologó la propuesta de la fiscalía y aplicó una condena de seis meses de prisión efectiva. Al unificar esta sanción con una condena anterior que Aguilera ya se encontraba ejecutando, el magistrado fijó una pena única de 3 años y 11 meses de prisión de efectivo cumplimiento y declaró formalmente su reincidencia.

Declarado culpable por golpear a un oficial en la vía pública

Por otra parte, en el ámbito de la comarca petrolera, la jueza Laura Barbé respaldó la acusación del fiscal jefe Gastón Liotard y del asistente letrado Matías Alonso, declarando penalmente responsable a Nicolás Esteban Velázquez por los delitos de atentado contra la autoridad agravado por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves.

Según la acreditación del MPF, el episodio aconteció la mañana del 1° de enero de 2026 en el barrio Norte de Plaza Huincul. En el marco de un operativo de persecución a los ocupantes de un vehículo sospechado de trasladar armas de fuego, la comitiva policial se detuvo frente a la vivienda del acusado.

Cuando un oficial impartió la orden de apoyarse contra el móvil policial para concretar la identificación de los sospechosos, Velázquez le asestó un golpe de puño en el rostro, provocando su caída al suelo, para luego pisarle la mano izquierda. Durante el juicio, la magistrada descartó la teoría defensiva de una supuesta legítima defensa de un tercero y dio por probadas las lesiones a través de las certificaciones médicas correspondientes.

La Oficina Judicial fijará en los próximos días la audiencia de cesura, en la cual las partes debatirán el monto de la pena que le corresponderá cumplir al condenado.