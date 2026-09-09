Proyecto GNL: habrá audiencia pública en Plaza Huincul

La audiencia pública por el proyecto de GNL será en un hotel de Plaza Huincul este jueves (Foto: Archivo. Gentileza)

El proyecto para el desarrollo del gas natural licuado que tendrá una planta en las inmediaciones a Plaza Huincul tendrá este jueves una audiencia pública. Las personas anotadas podrán dar su opinión sobre el estudio de impacto ambiental de la planta de tratamiento que se instalará en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II. El inicio está previsto para las 11 y el resultado no es vinculante.

La audiencia se desarrollará en el hotel situado frente a la Ruta provincial N° 17, a pocos metros de la rotonda con la Ruta 22.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén fue la encargada de hacer la convocatoria a fines de julio de este año. Desde entonces, los asistentes pudieron inscribirse para participar y se aclaró que será presencial. La iniciativa que llevará adelante YPF se llama Argentina LNG .

Los asistentes podrán escuchar las explicaciones técnicas y legales a cargo de responsables del proyecto. Cada uno de los participantes autorizados a hablar tendrá 10 minutos para exponer y solo podrá referirse exclusivamente al estudio de impacto ambiental de la planta integrada de tratamiento de gas natural y facilidades asociadas.

Cómo será la planta

Esta planta integrada de tratamiento de gas – identificada con las siglas IGTP – se montará y operará en 525 hectáreas, su ejecución y acondicionamiento de 174,9 hectáreas para el soporte de la infraestructura.

Además de la planta, habrá espacio ocupado con caminos de servicio y puesto de control, por fuera del alambrado perimetral de la instalación. Contará además con un predio de antorchas y un área destinada a las facilidades constructivas temporales.

Se especificó que desde la Ruta 17, se construirá el camino de acceso a la planta, un sistema de captación y transporte de agua fresca desde el río Neuquén. El acueducto tendrá aproximadamente 15,8 kilómetros de largo y de 20 pulgadas de diámetro y el sistema eléctrico que permita alimentarlo.

La planta se dividirá en dos bloques principales. El primero incluirá las instalaciones de recepción de gas, separadores, tratamiento y almacenamiento de condensados, tratamiento, almacenamiento e inyección de agua de producción. El segundo bloque, contendrá las unidades de tratamiento de gas, las áreas de servicios y los edificios.

El plan de gestión ambiental se presenta a los fines de prever las medidas generales a aplicarse y las medidas preventivas y mitigadoras específicas del estudio.