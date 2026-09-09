Buscan en Neuquén a un joven de 21 años que fue visto por última vez el sábado

La Policía de Neuquén emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Nicolás Agustín Saez, un joven de 21 años visto por última vez en la capital provincial. La denuncia por desaparición fue radicada por su familia.

Según la información suministrada por la Comisaría 20°, la última novedad sobre su ubicación es que estuvo en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, sobre la calle Caña de Azúcar. Fue visto por última vez el pasado sábado 5 de septiembre alrededor de las 19.30.

Las características físicas de Nicolás Agustín Saez

El reporte oficial emitido por las autoridades detalla que el muchacho vestía una remera color gris al momento de ausentarse. Además, las fuentes policiales aclararon que la persona buscada no llevaba consigo teléfono celular.

En cuanto a su contextura, se precisó que el joven mide 1,65 metros de estatura, tiene tez blanca, contextura física delgada y cabello corto de color negro.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios, organismo que coordina los rastreos e inspecciones con el personal de la Comisaría 20° (02994413305).

Cualquier dato o información útil sobre el paradero del joven debe ser aportado en la sede policial más cercana o mediante la unidad fiscal interviniente.