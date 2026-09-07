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Receta de mousse de limón casera: fresca, cremosa y fácil de preparar

Con pocos ingredientes y sin complicaciones, esta mousse de limón es una opción ideal para preparar un postre casero, liviano y refrescante.

Redacción

Por Redacción

Mousse de limón y menta.

Mousse de limón y menta.

Si buscás un postre fácil para después de una comida, la mousse de limón es una de esas recetas que nunca falla. Tiene una textura cremosa, un sabor fresco y ese toque ácido del limón que la convierte en una alternativa perfecta para los días en que querés algo dulce pero no demasiado pesado.

Además, se prepara con pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas. Solo hay que respetar algunos pasos para conseguir una mousse bien aireada y con buena consistencia.

Cómo hacer mousse de limón casera

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada
  • 200 ml de crema de leche
  • Jugo de 3 limones
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Preparación

Comenzá exprimiendo los limones y reservá el jugo. También podés rallar previamente la parte amarilla de la cáscara, evitando llegar a la parte blanca porque puede aportar un sabor amargo.

En un recipiente colocá la leche condensada y agregá poco a poco el jugo de limón mientras mezclás. Vas a notar que la preparación comienza a espesarse gracias a la acidez del limón.

Por otro lado, batí la crema de leche hasta conseguir una textura firme, pero sin llegar a convertirla en manteca.

Incorporá la crema batida a la mezcla de leche condensada y limón con movimientos suaves y envolventes. Sumá la ralladura de limón y, si querés, unas gotas de esencia de vainilla.

Distribuí la mousse en vasos o copas individuales y llevá a la heladera durante al menos 3 horas para que tome cuerpo.

Antes de servir, podés decorarla con un poco de ralladura de limón, una rodajita fina de limón o unas galletitas trituradas.

El secreto para una mousse de limón bien cremosa

Uno de los puntos importantes de esta receta es no batir de más la crema y mezclarla con movimientos envolventes. De esta manera se conserva el aire incorporado durante el batido y se consigue una textura más suave y esponjosa.

También es recomendable utilizar limones frescos y agregar el jugo de manera gradual. Así podés controlar mejor la intensidad del sabor y evitar que el postre quede demasiado ácido.

Tip: si querés una mousse con un sabor más intenso, aumentá ligeramente la cantidad de ralladura de limón en lugar de agregar demasiado jugo.


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Si buscás un postre fácil para después de una comida, la mousse de limón es una de esas recetas que nunca falla. Tiene una textura cremosa, un sabor fresco y ese toque ácido del limón que la convierte en una alternativa perfecta para los días en que querés algo dulce pero no demasiado pesado.

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