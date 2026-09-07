Receta de mousse de limón casera: fresca, cremosa y fácil de preparar

Si buscás un postre fácil para después de una comida, la mousse de limón es una de esas recetas que nunca falla. Tiene una textura cremosa, un sabor fresco y ese toque ácido del limón que la convierte en una alternativa perfecta para los días en que querés algo dulce pero no demasiado pesado.

Además, se prepara con pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas. Solo hay que respetar algunos pasos para conseguir una mousse bien aireada y con buena consistencia.

Cómo hacer mousse de limón casera

Ingredientes

1 lata de leche condensada

200 ml de crema de leche

Jugo de 3 limones

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Preparación

Comenzá exprimiendo los limones y reservá el jugo. También podés rallar previamente la parte amarilla de la cáscara, evitando llegar a la parte blanca porque puede aportar un sabor amargo.

En un recipiente colocá la leche condensada y agregá poco a poco el jugo de limón mientras mezclás. Vas a notar que la preparación comienza a espesarse gracias a la acidez del limón.

Por otro lado, batí la crema de leche hasta conseguir una textura firme, pero sin llegar a convertirla en manteca.

Incorporá la crema batida a la mezcla de leche condensada y limón con movimientos suaves y envolventes. Sumá la ralladura de limón y, si querés, unas gotas de esencia de vainilla.

Distribuí la mousse en vasos o copas individuales y llevá a la heladera durante al menos 3 horas para que tome cuerpo.

Antes de servir, podés decorarla con un poco de ralladura de limón, una rodajita fina de limón o unas galletitas trituradas.

El secreto para una mousse de limón bien cremosa

Uno de los puntos importantes de esta receta es no batir de más la crema y mezclarla con movimientos envolventes. De esta manera se conserva el aire incorporado durante el batido y se consigue una textura más suave y esponjosa.

También es recomendable utilizar limones frescos y agregar el jugo de manera gradual. Así podés controlar mejor la intensidad del sabor y evitar que el postre quede demasiado ácido.

Tip: si querés una mousse con un sabor más intenso, aumentá ligeramente la cantidad de ralladura de limón en lugar de agregar demasiado jugo.