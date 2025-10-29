SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Muffins de arándanos: la receta esponjosa con yogur griego que necesitas probar

Pocos ingredientes, un paso a paso infalible y el secreto del yogur. Animate a preparar estos muffins que son ideales para el desayuno o la merienda. El éxito está garantizado.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Muffins de arándanos: la receta esponjosa con yogur griego que necesitas probar

Pocos ingredientes, un paso a paso infalible y el secreto del yogur. Animate a preparar estos muffins que son ideales para el desayuno o la merienda. El éxito está garantizado.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Huevos: 2 unidades

Harina leudante: 2 tazas

Yogur griego natural: 1 taza

Sal: 1 pizca

Azúcar: 1 taza

Arándanos: 1 bandejita

Aceite neutro: ½ taza

El aroma a pastelería casera en la cocina es una de las sensaciones más reconfortantes. Pero cuando se trata de muffins, el desafío es siempre el mismo: lograr esa textura esponjosa por dentro y una corteza dorada, sin que la masa resulte seca o pesada.

Esta receta de muffins de yogur y arándanos es la solución definitiva. El secreto no está en la técnica, sino en un ingrediente estrella: el yogur griego natural. Este lácteo no solo aporta una humedad increíble que perdura por días, sino que su acidez característica equilibra el dulzor de la fruta y potencia todo el sabor.

Son fáciles, rápidos (en 30 minutos están listos) y perfectos para solucionar el desayuno de la semana, la merienda de los chicos o ese antojo de algo dulce y casero. Guardá esta receta porque se va a convertir en tu caballito de batalla.

Muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica de esta receta

Lo que tenés que saber sobre esta receta de muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica.

  • Rinde: 12 muffins grandes.
  • Dificultad: Intermedia (¡pero fácil de seguir!)
  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.

Paso a paso: cómo hacer esta receta de muffins de arándanos y yogur griega perfectos

1. Precalentar y preparar.

  • Encendé el horno a 180°C (horno medio).
  • Mientras toma temperatura, colocá 12 pirotines (moldes de papel) dentro de un molde para muffins.

2. Unir los húmedos.

  • En un recipiente grande, mezclá los huevos, el azúcar, el aceite y el yogur griego.
  • Batí ligeramente con un batidor de mano solo hasta integrar. No es necesario airear la mezcla.

3. Integrar los secos.

  • Tamizá la harina leudante junto con la pizca de sal.
  • Agregala de una sola vez a la mezcla de líquidos.

4. El movimiento clave.

  • Con una espátula, integrar la harina usando movimientos envolventes, desde abajo hacia arriba.
  • Es fundamental mezclar solo hasta que no se vea harina seca. No batas de más, no importa si quedan algunos grumos pequeños.

5. Cargar los moldes.

  • Con ayuda de una cuchara (o una cuchara de helado, que es ideal), rellená los pirotines hasta tres cuartas (¾) partes de su capacidad.

6. El toque de fruta.

  • Colocá un puñado generoso de arándanos frescos por encima de cada muffin.
  • Al no mezclarlos con la masa, evitamos que tiñan todo de violeta y aseguramos que queden arriba.

7. La cocción.

  • Llevá al horno precalentado por aproximadamente 15 a 20 minutos.
  • El tiempo exacto dependerá de tu horno.

8. La prueba de oro.

  • Están listos cuando, al insertar un palillo de madera en el centro de un muffin, este salga completamente limpio y seco.

9. Enfriar.

  • Una vez listos, dejalos enfriar unos 5 minutos en el molde antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen por completo.

¡Acompañá con café, té o un vaso de leche y a disfrutar!


Temas

Cómo hacer

Recetas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

El aroma a pastelería casera en la cocina es una de las sensaciones más reconfortantes. Pero cuando se trata de muffins, el desafío es siempre el mismo: lograr esa textura esponjosa por dentro y una corteza dorada, sin que la masa resulte seca o pesada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias