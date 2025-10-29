Muffins de arándanos: la receta esponjosa con yogur griego que necesitas probar
Pocos ingredientes, un paso a paso infalible y el secreto del yogur. Animate a preparar estos muffins que son ideales para el desayuno o la merienda. El éxito está garantizado.
Muffins de arándanos: la receta esponjosa con yogur griego que necesitas probar
Pocos ingredientes, un paso a paso infalible y el secreto del yogur. Animate a preparar estos muffins que son ideales para el desayuno o la merienda. El éxito está garantizado.
Lista de Ingredientes
Huevos: 2 unidades
Harina leudante: 2 tazas
Yogur griego natural: 1 taza
Sal: 1 pizca
Azúcar: 1 taza
Arándanos: 1 bandejita
Aceite neutro: ½ taza
El aroma a pastelería casera en la cocina es una de las sensaciones más reconfortantes. Pero cuando se trata de muffins, el desafío es siempre el mismo: lograr esa textura esponjosa por dentro y una corteza dorada, sin que la masa resulte seca o pesada.
Esta receta de muffins de yogur y arándanos es la solución definitiva. El secreto no está en la técnica, sino en un ingrediente estrella: el yogur griego natural. Este lácteo no solo aporta una humedad increíble que perdura por días, sino que su acidez característica equilibra el dulzor de la fruta y potencia todo el sabor.
Son fáciles, rápidos (en 30 minutos están listos) y perfectos para solucionar el desayuno de la semana, la merienda de los chicos o ese antojo de algo dulce y casero. Guardá esta receta porque se va a convertir en tu caballito de batalla.
Muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica de esta receta
Lo que tenés que saber sobre esta receta de muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica.
- Rinde: 12 muffins grandes.
- Dificultad: Intermedia (¡pero fácil de seguir!)
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
Paso a paso: cómo hacer esta receta de muffins de arándanos y yogur griega perfectos
1. Precalentar y preparar.
- Encendé el horno a 180°C (horno medio).
- Mientras toma temperatura, colocá 12 pirotines (moldes de papel) dentro de un molde para muffins.
2. Unir los húmedos.
- En un recipiente grande, mezclá los huevos, el azúcar, el aceite y el yogur griego.
- Batí ligeramente con un batidor de mano solo hasta integrar. No es necesario airear la mezcla.
3. Integrar los secos.
- Tamizá la harina leudante junto con la pizca de sal.
- Agregala de una sola vez a la mezcla de líquidos.
4. El movimiento clave.
- Con una espátula, integrar la harina usando movimientos envolventes, desde abajo hacia arriba.
- Es fundamental mezclar solo hasta que no se vea harina seca. No batas de más, no importa si quedan algunos grumos pequeños.
5. Cargar los moldes.
- Con ayuda de una cuchara (o una cuchara de helado, que es ideal), rellená los pirotines hasta tres cuartas (¾) partes de su capacidad.
6. El toque de fruta.
- Colocá un puñado generoso de arándanos frescos por encima de cada muffin.
- Al no mezclarlos con la masa, evitamos que tiñan todo de violeta y aseguramos que queden arriba.
7. La cocción.
- Llevá al horno precalentado por aproximadamente 15 a 20 minutos.
- El tiempo exacto dependerá de tu horno.
8. La prueba de oro.
- Están listos cuando, al insertar un palillo de madera en el centro de un muffin, este salga completamente limpio y seco.
9. Enfriar.
- Una vez listos, dejalos enfriar unos 5 minutos en el molde antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen por completo.
¡Acompañá con café, té o un vaso de leche y a disfrutar!
Comentarios