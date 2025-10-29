Muffins de arándanos: la receta esponjosa con yogur griego que necesitas probar

Lista de Ingredientes Huevos: 2 unidades Harina leudante: 2 tazas Yogur griego natural: 1 taza Sal: 1 pizca Azúcar: 1 taza Arándanos: 1 bandejita Aceite neutro: ½ taza

El aroma a pastelería casera en la cocina es una de las sensaciones más reconfortantes. Pero cuando se trata de muffins, el desafío es siempre el mismo: lograr esa textura esponjosa por dentro y una corteza dorada, sin que la masa resulte seca o pesada.

Esta receta de muffins de yogur y arándanos es la solución definitiva. El secreto no está en la técnica, sino en un ingrediente estrella: el yogur griego natural. Este lácteo no solo aporta una humedad increíble que perdura por días, sino que su acidez característica equilibra el dulzor de la fruta y potencia todo el sabor.

Son fáciles, rápidos (en 30 minutos están listos) y perfectos para solucionar el desayuno de la semana, la merienda de los chicos o ese antojo de algo dulce y casero. Guardá esta receta porque se va a convertir en tu caballito de batalla.

Muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica de esta receta

Lo que tenés que saber sobre esta receta de muffins de arándano con yogur griego: la ficha técnica.

Rinde: 12 muffins grandes.

12 muffins grandes. Dificultad: Intermedia (¡pero fácil de seguir!)

Intermedia (¡pero fácil de seguir!) Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

Paso a paso: cómo hacer esta receta de muffins de arándanos y yogur griega perfectos

1. Precalentar y preparar.

Encendé el horno a 180°C (horno medio).

Mientras toma temperatura, colocá 12 pirotines (moldes de papel) dentro de un molde para muffins.

2. Unir los húmedos.

En un recipiente grande, mezclá los huevos, el azúcar, el aceite y el yogur griego.

Batí ligeramente con un batidor de mano solo hasta integrar. No es necesario airear la mezcla.

3. Integrar los secos.

Tamizá la harina leudante junto con la pizca de sal.

Agregala de una sola vez a la mezcla de líquidos.

4. El movimiento clave.

Con una espátula, integrar la harina usando movimientos envolventes , desde abajo hacia arriba.

, desde abajo hacia arriba. Es fundamental mezclar solo hasta que no se vea harina seca. No batas de más, no importa si quedan algunos grumos pequeños.

5. Cargar los moldes.

Con ayuda de una cuchara (o una cuchara de helado, que es ideal), rellená los pirotines hasta tres cuartas (¾) partes de su capacidad.

6. El toque de fruta.

Colocá un puñado generoso de arándanos frescos por encima de cada muffin.

Al no mezclarlos con la masa, evitamos que tiñan todo de violeta y aseguramos que queden arriba.

7. La cocción.

Llevá al horno precalentado por aproximadamente 15 a 20 minutos.

El tiempo exacto dependerá de tu horno.

8. La prueba de oro.

Están listos cuando, al insertar un palillo de madera en el centro de un muffin, este salga completamente limpio y seco.

9. Enfriar.

Una vez listos, dejalos enfriar unos 5 minutos en el molde antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen por completo.

¡Acompañá con café, té o un vaso de leche y a disfrutar!