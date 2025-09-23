Yogur griego: 8 razones para incluirlo en tu dieta diaria y mejorar tu salud
El yogur griego, además de rico, puede ser un gran aliado: hay 8 beneficios de esta presentación que pueden favorecer tu dieta y ayudarte a mejorar la calidad de vida. Conocé cuáles son.
El yogur griego se convirtió en un aliado fundamental para quienes buscan una alimentación saludable. Además de su cremosidad y sabor, este alimento ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud, desde fortalecer los huesos hasta proteger el cuerpo.
En esta nota, te contamos en detalle los 8 beneficios del yogur griego respaldados por expertos y cómo puede ayudarte a reducir el riesgo de ciertas enfermedades.
¿Qué es el yogur griego?
El yogur griego es una versión espesa y cremosa de este alimento, que suele utilizarse para sumar sabor y textura a las comidas. Para su elaboración, pasa por un proceso de colado que elimina el suero y, por esta razón, tiene menos azúcares que las presentaciones normales.
El yogur griego también se destaca por tener un sabor más agrio, lo que lo hace más amigable para maridar con otras preparaciones. Además es bajo en grasas y suele utilizarse para distintas dietas alimenticias.
Yogur griego: 8 beneficios para la salud
La publicación «Medical News Today» destaca que el yogur griego puede ser bueno para la salud gracias a los nutrientes que contiene en su preparación. Entre ellos, sobresalen:
- Calcio
- Proteína
- Probióticos
- Yodo
- Vitamina B-12
Estos posibles beneficios mencionados para la salud del yogur griego incluyen estas 8 mejoras en la salud de quienes lo consumen:
- Mejora la salud ósea. Es que el calcio del yogur griego favorece la salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis.
- Reduce el apetito y el hambre. El yogur griego es rico en proteínas, por lo que puede ayudar a las personas a sentirse más saciadas durante más tiempo.
- Aumenta el metabolismo. Aunque comer solo yogur griego no hace que una persona queme más calorías, incluirlo como parte de una dieta equilibrada que incluya suficientes proteínas, carbohidratos fibrosos y grasas saludables puede ayudar a perder peso y aumentar el metabolismo.
- Mejora la salud intestinal. El yogur griego es una fuente de probióticos, las bacterias buenas que favorecen la salud intestinal.
- Fomenta una buena salud mental. Las investigaciones sugieren que el consumo de yogur probiótico es beneficioso para la salud mental, ayudando con el estrés, la depresión y la ansiedad.
- Desarrolla masa muscular. Los alimentos ricos en proteínas, como el yogur griego, pueden ayudar a desarrollar masa muscular en personas que realizan entrenamiento de resistencia.
- Reduce la presión arterial. El yogur griego es una forma de leche fermentada probiótica que puede reducir la presión arterial.
- Reduce el riesgo de diabetes tipo 2. El yogur griego puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre.
Comentarios