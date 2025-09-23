Yogur griego: 8 razones para incluirlo en tu dieta diaria y mejorar tu salud

El yogur griego se convirtió en un aliado fundamental para quienes buscan una alimentación saludable. Además de su cremosidad y sabor, este alimento ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud, desde fortalecer los huesos hasta proteger el cuerpo.

En esta nota, te contamos en detalle los 8 beneficios del yogur griego respaldados por expertos y cómo puede ayudarte a reducir el riesgo de ciertas enfermedades.

¿Qué es el yogur griego?

El yogur griego es una versión espesa y cremosa de este alimento, que suele utilizarse para sumar sabor y textura a las comidas. Para su elaboración, pasa por un proceso de colado que elimina el suero y, por esta razón, tiene menos azúcares que las presentaciones normales.

El yogur griego también se destaca por tener un sabor más agrio, lo que lo hace más amigable para maridar con otras preparaciones. Además es bajo en grasas y suele utilizarse para distintas dietas alimenticias.

Yogur griego: 8 beneficios para la salud

La publicación «Medical News Today» destaca que el yogur griego puede ser bueno para la salud gracias a los nutrientes que contiene en su preparación. Entre ellos, sobresalen:

Calcio

Proteína

Probióticos

Yodo

Vitamina B-12

Estos posibles beneficios mencionados para la salud del yogur griego incluyen estas 8 mejoras en la salud de quienes lo consumen: