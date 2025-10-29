SUSCRIBITE
Yo Como

Torta helada de crema y limón: la receta rápida, fácil y perfecta para el verano

Se trata de una torta perfecta para el verano que se prepara en pocos minutos y sin necesidad de horno.

Redacción

Por Redacción

Torta helada de limón.

Torta helada de limón.

Con la llegada del calor, nada mejor que un postre frío, cremoso y con un toque ácido. La torta helada de crema y limón se volvió una de las recetas más buscadas por su simplicidad, sabor refrescante y textura suave, perfecta para preparar en pocos minutos y sin necesidad de horno.

Cómo hacer torta helada de crema y limón: la receta rápida, fácil y perfecta para el verano

Ingredientes

  • 200 g de galletitas tipo vainilla o de limón
  • 100 g de manteca derretida
  • 1 lata de leche condensada
  • ½ taza de jugo de limón recién exprimido
  • 250 g de crema de leche (o crema para batir)
  • Ralladura de limón a gusto
  • (Opcional) merengue o coco rallado para decorar

Preparación paso a paso

  1. Preparar la base:
    Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Forrá con esa mezcla la base de un molde desmontable, presionando bien con una cuchara. Llevá al freezer mientras hacés el relleno.
  2. Hacer la crema:
    En un bol, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. Vas a notar que la mezcla se espesa sola.
    Aparte, batí la crema de leche hasta que tome cuerpo (sin llegar a chantilly) y unila con la preparación anterior con movimientos envolventes.
  3. Armar y enfriar:
    Volcá la crema sobre la base de galletitas, nivelá la superficie y llevá al freezer por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).
  4. Servir:
    Desmoldá con cuidado, decorá con ralladura de limón, coco o merengue y serví bien fría.

Un postre simple, fresco y rendidor

Esta torta helada de crema y limón es liviana, refrescante y con el equilibrio justo entre dulzura y acidez. No necesita horno, se prepara en menos de 15 minutos y se convierte en la opción ideal para cerrar una comida o disfrutar en una tarde de verano.

Además, podés darle tu toque personal agregando una capa de merengue italiano, frutillas frescas o una base de galletitas de chocolate para un contraste más intenso.


Temas

Limón

Recetas

Torta

Con la llegada del calor, nada mejor que un postre frío, cremoso y con un toque ácido. La torta helada de crema y limón se volvió una de las recetas más buscadas por su simplicidad, sabor refrescante y textura suave, perfecta para preparar en pocos minutos y sin necesidad de horno.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios