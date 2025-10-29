Torta helada de crema y limón: la receta rápida, fácil y perfecta para el verano
Se trata de una torta perfecta para el verano que se prepara en pocos minutos y sin necesidad de horno.
Con la llegada del calor, nada mejor que un postre frío, cremoso y con un toque ácido. La torta helada de crema y limón se volvió una de las recetas más buscadas por su simplicidad, sabor refrescante y textura suave, perfecta para preparar en pocos minutos y sin necesidad de horno.
Cómo hacer torta helada de crema y limón: la receta rápida, fácil y perfecta para el verano
Ingredientes
- 200 g de galletitas tipo vainilla o de limón
- 100 g de manteca derretida
- 1 lata de leche condensada
- ½ taza de jugo de limón recién exprimido
- 250 g de crema de leche (o crema para batir)
- Ralladura de limón a gusto
- (Opcional) merengue o coco rallado para decorar
Preparación paso a paso
- Preparar la base:
Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Forrá con esa mezcla la base de un molde desmontable, presionando bien con una cuchara. Llevá al freezer mientras hacés el relleno.
- Hacer la crema:
En un bol, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. Vas a notar que la mezcla se espesa sola.
Aparte, batí la crema de leche hasta que tome cuerpo (sin llegar a chantilly) y unila con la preparación anterior con movimientos envolventes.
- Armar y enfriar:
Volcá la crema sobre la base de galletitas, nivelá la superficie y llevá al freezer por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).
- Servir:
Desmoldá con cuidado, decorá con ralladura de limón, coco o merengue y serví bien fría.
Un postre simple, fresco y rendidor
Esta torta helada de crema y limón es liviana, refrescante y con el equilibrio justo entre dulzura y acidez. No necesita horno, se prepara en menos de 15 minutos y se convierte en la opción ideal para cerrar una comida o disfrutar en una tarde de verano.
Además, podés darle tu toque personal agregando una capa de merengue italiano, frutillas frescas o una base de galletitas de chocolate para un contraste más intenso.
