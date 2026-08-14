Horóscopo gitano de hoy, viernes 14 de agosto de 2026: las predicciones para cada signo

El horóscopo gitano de este viernes 14 de agosto de 2026 propone una jornada para ordenar prioridades, prestar atención a las señales y no apresurar decisiones importantes. Para algunos signos será momento de avanzar, mientras que otros necesitarán cerrar asuntos pendientes antes de comenzar una nueva etapa.

A diferencia del zodíaco occidental, esta tradición utiliza 12 símbolos u objetos vinculados con períodos del año, a los que se atribuyen características particulares. Copa, Capilla, Puñal, Corona, Candelabro, Rueda, Estrella, Campana, Moneda, Daga, Hacha y Herradura conforman este particular sistema.

Estas son las predicciones del horóscopo gitano para hoy en el amor, el trabajo, el dinero y los vínculos

Copa: del 21 de enero al 19 de febrero

El viernes puede traer una conversación que necesitabas desde hace tiempo. En el amor, evitá sacar conclusiones antes de escuchar la otra versión. En lo laboral, una propuesta o idea comienza a tomar forma.

Consejo del día: no intentes resolver todo al mismo tiempo.

Capilla: del 20 de febrero al 20 de marzo

La intuición estará especialmente activa. Algo que venías percibiendo podría confirmarse y ayudarte a tomar una decisión. En cuestiones económicas, conviene mantener la prudencia y evitar gastos impulsivos.

Consejo del día: prestá atención a aquello que se repite.

Puñal: del 21 de marzo al 20 de abril

Será un día de mucha iniciativa, aunque también puede aparecer cierta impaciencia. Una situación laboral requerirá firmeza, pero no necesariamente confrontación. En el amor, bajar la intensidad puede evitar una discusión innecesaria.

Consejo del día: elegí bien qué batallas vale la pena dar.

Corona: del 21 de abril al 20 de mayo

Una cuestión relacionada con el dinero o el trabajo comienza a acomodarse. Podría aparecer una respuesta que estabas esperando o una posibilidad para mejorar una situación concreta. En los vínculos, será importante no aferrarse a viejos enojos.

Consejo del día: permitite cambiar de opinión.

Candelabro: del 21 de mayo al 20 de junio

Las conversaciones serán protagonistas. Puede llegar un mensaje, llamado o información inesperada que modifique tus planes para los próximos días. Buen momento para encuentros y para retomar contactos.

Consejo del día: preguntá antes de suponer.

Rueda: del 21 de junio al 21 de julio

Las emociones pueden sentirse con mayor intensidad. Un asunto familiar necesita atención, aunque no todo depende de vos ni tenés que resolver los problemas de los demás. En el amor, una charla sincera traerá alivio.

Consejo del día: poné límites sin sentir culpa.

Estrella: del 22 de julio al 22 de agosto

La energía acompaña y puede convertirse en uno de los signos favorecidos de la jornada. Una oportunidad para mostrar lo que sabés hacer puede aparecer cuando menos lo esperes. También habrá buenas señales en cuestiones sentimentales.

Consejo del día: animate a ocupar tu lugar.

Campana: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Necesitás ordenar antes de avanzar. El viernes será favorable para resolver trámites, organizar cuentas y terminar tareas pendientes. Evitá exigirte perfección en todo lo que hacés.

Consejo del día: terminar algo también es avanzar.

Moneda: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los vínculos toman protagonismo. Una conversación puede aclarar una situación que venía generando dudas. En el trabajo, será importante negociar sin renunciar demasiado rápido a lo que querés.

Consejo del día: buscá equilibrio, no aprobación.

Daga: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu percepción estará muy afinada y será difícil que algo importante pase inadvertido. Podrías descubrir una información o comprender finalmente una actitud que te generaba dudas. En lo económico, evitá decisiones tomadas desde la ansiedad.

Consejo del día: observá antes de reaccionar.

Hacha: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El deseo de movimiento será fuerte. Puede aparecer una propuesta, salida o proyecto capaz de romper con la rutina. Buen momento para planificar, aunque será mejor evitar prometer más de lo que realmente podés cumplir.

Consejo del día: entusiasmo sí, impulsividad no.

Herradura: del 22 de diciembre al 20 de enero

La perseverancia comienza a dar resultados. Una cuestión laboral o económica puede mostrar avances concretos, aunque todavía requiera paciencia. En el terreno personal, alguien cercano podría necesitar tu apoyo.

Consejo del día: reconocé también todo lo que ya conseguiste.

Los signos favorecidos por el horóscopo gitano de hoy

La energía de este viernes se presenta especialmente favorable para Estrella, Corona y Herradura, que podrían encontrar oportunidades relacionadas con proyectos, trabajo o decisiones personales.

Para Puñal y Daga, en cambio, la recomendación será evitar respuestas impulsivas y darse tiempo antes de tomar determinaciones importantes.

El mensaje general del horóscopo gitano de hoy invita a cerrar la semana con mayor claridad: no todo necesita una respuesta inmediata y, en algunos casos, esperar puede ser la mejor manera de avanzar.